Президент обещает, что страна ответит россиянам на этот удар.

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич погиб в результате российского ракетного удара по Гуляйполю.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно последним данным, в результате атаки получили ранения более 30 человек, им оказывают помощь. Расследование обстоятельств этого удара уже началось:

"Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады".

Удар по Гуляйполю

Как сообщал УНИАН, сегодня утром захватническая армия Российской Федерации атаковала Днепропетровскую область. В Силах обороны юга информировали, что по Гуляйполю ударили двумя баллистическими ракетами.

Видео дня

Оккупанты разрушили местный дом культуры и два магазина, а также повредили частные дома. В результате атаки погибли и получили ранения люди.

Вечером в Генеральном штабе ВСУ сообщили о гибели командира боевой бригады Сергея Захаревича. Военные отметили, что он был представителем нового поколения офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства.

В Силах специальных операций говорят, что Захаревич занимался подготовкой трех Квалификационных курсов ССО, а также возглавлял сводную группу спецназначения, которая выполняла боевые задачи в российских тылах.

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