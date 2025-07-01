УНИАН подготовил подборку актуальных новинок – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе главной премьерой в кинотеатрах Украины станет очередной перезапуск культовой франшизы о современных динозаврах "Мир Юрского периода: Возрождение" – на этот раз со Скарлетт Йоханссон.

В то же время онлайн на Netflix выйдет научно-фантастический экшн "Старая гвардия 2" с Шарлиз Терон.

При этом Amazon предпримет очередную попытку протащить в Голливуд россиян – через комедийный боевик "Главы государств" от российского режиссера Ильи Найшуллера, который продолжает отмалчиваться о начатой его страной войне. Этот фильм включен в подборку скорее с призывом бойкотировать, чем смотреть.

Видео дня

Обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Мир Юрского периода: Возрождение

Jurassic World Rebirth (США, 2025, триллер/приключения/фантастика/экшн)

События седьмого фильма франшизы происходят через пять лет после событий предыдущей части. Экология нашей планеты оказалась по большей части неблагоприятной для динозавров, а те, кому удалось выжить, существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали. Опытный эксперт по тайным операциям Зора Беннетт возглавляет команду, выполняющую сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, которые якобы хранят ключ к лекарству для спасения человечества. Когда операция Зоры пересекается с гражданской семьей, чья лодка потерпела крушение из-за мародерства водных рептилий, все они оказываются на острове, где сталкиваются со зловещим, шокирующим открытием, которое десятилетиями скрывали от мира.

Главные роли в ленте исполнили Скарлетт Йоханссон (франшиза "Мстители", "Трудности перевода", "Кролик Джоджо", "Город астероидов"), Джонатан Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"), Мануэль Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Руперт Френд ("Смерть Сталина", сериал "Родина"), Махершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"), Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", "Мятежная луна") и другие.

Снял новинку Гарет Эдвардс ("Монстры", "Годзилла", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Создатель").

Первые отзывы о фильме посредственные. Сейчас на Rotten Tomatoes у него скромные 54% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кроссы

Sneaks (США, Великобритания, Индия, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

По сюжету мультфильма, когда дизайнерский кроссовок Тай случайно теряется на улицах Нью-Йорка, его мир переворачивается с ног на голову. Но настоящее испытание начинается, когда его сестру Максин похищает таинственный Коллекционер. Чтобы спасти ее, Тай должен покинуть зону комфорта и отправиться в опасное путешествие по городу. На этом пути он встретит самую разнообразную обувь и узнает, что настоящая ценность – не во внешнем виде, а в том, что внутри.

В оригинальной версии главных героев озвучили Энтони Маки (франшиза "Мстители") и Хлоя Бейли ("Экзорцизм").

Снял анимацию режиссерский дуэт Роба Эдвардса и Криса Дженкинса – первый наиболее известен по сценарию к недавнему "Капитан Америка: Чудесный новый мир", а второй много работал как аниматор, в том числе над многими классическими хитами "Дисней" ("Алладин", "Король лев", "Покахонтас").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 3,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 30% одобрения от критиков против 73% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 42 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 2,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы").

Кафка. Величие жизни

The Glory of Life / Die Herrlichkeit des Lebens (Германия, Австрия, 2025, драма/романтика)

Фильм рассказывает о последнем годе жизни известного австрийского писателя Франца Кафки, который становится для него самым счастливым благодаря силе любви. Гениальный автор болеет туберкулезом и зависит от своей властной семьи, и он никогда раньше не мог позволить себе почувствовать близость... Пока он не встретил польскую актрису и журналистку Дору Диамант.

Главные роли в фильме сыграли Сабин Тамбреа ("Людвиг Баварский", сериалы "Вавилон-Берлин", "Берлинская резидентура") и Генриетта Конфуриус ("Тихий лес", сериал "Племена Европы").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Раз, два, три – живым не выйдешь ты

Night Shoot (США, 2024, триллер/ужасы)

По сюжету фильма, в поисках правды и вдохновения, группа студентов кинематографического колледжа отправляется в отдаленный лес, чтобы снять документальный фильм о загадочной истории, обросшей легендами. Они еще не знают, что место, которое должно было стать фоном для их творчества, давно превратилось в арену темных игр. В глубине леса их ждет не просто жуткая атмосфера – здесь живут те, для кого прятки стали не детской забавой, а жестоким испытанием на выживание. "Раз, два, три – живым не выйдешь ты" – это больше не просто считалочка, это приговор, запускающий игру, где каждый шаг может стать последним. Грань между реальностью и постановкой стирается. Каждая камера фиксирует не только историю, но и страх, боль и борьбу за жизнь. Теперь у студентов только одна задача – не снять фильм, а выжить.

Главную роль в ленте сыграл Дерек Эванс (сериалы "Королева юга", "Черная молния", "Роковой патруль").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Metacritic широкая аудитория оценила его в 5,2 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Броня

Armor (США, 2024, триллер/боевик)

Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, отец и сын всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им придется бороться не только за драгоценный груз, но и за жизнь друг друга.

Одну из ролей в фильме сыграл легендарный Сильвестр Сталлоне (франшизы "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 3,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 0% одобрения от критиков и 26% от зрителей. В то же время на Metacritic широкая аудитория оценила его в 5,5 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Старая гвардия 2

The Old Guard 2 (США, 2025, боевик/фантастика)

Второй фильм, также основанный на одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза, рассказывает о группе бессмертных воинов со способностями к регенерации во главе с бесстрашной Андромахой (Энди), которые на протяжении тысячелетий тайно защищают человечество. После событий первого фильма, Энди и ее команда продолжают свое дело, пока героиня пытается разобраться со своей приобретенной смертностью. Тем временем, бывший член команды Букер все еще находится в изгнании после своего предательства, а другая могущественная бессмертная Квинн жаждет мести после побега из своей подводной тюрьмы. Одновременно перед командой встает новая таинственная угроза в лице первой бессмертной по имени Дискорд, которая может поставить под угрозу все, над чем они работали. Энди, Найл, Джо, Ники и Джеймс Копли обращаются за помощью к старому другу Туа, который может дать ключ к разгадке тайны бессмертного существования.

К своим ролям в сиквеле вернулись все главные актеры из первого фильма – Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости", франшиза "Форсаж"), Кики Лейн ("Поездка в Америку 2"), Марван Кензари ("Мумия", "Черный Адам"), Лука Маринелли ("Великая красота"), Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Девушка из Дании"), Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Веном: Последний танец") и Нго Тхань Ван ("Звездные войны: Последние джедаи", "Творец").

Среди новых актеров в касте – Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла") и Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены"), которые сыграли Дискорд и Туа соответственно.

Сняла фильм актриса Виктория Махони, которая имеет в своем творческом багаже как режиссер только один фильм – социальную драму "Крик в небо" 2011 года, которая боролась за главную награду Берлинале.

Фильм станет доступен на Netflix со 2 июля 2025 года.

Главы государств

Heads of State (США, 2025, боевик/комедия)

По сюжету фильма, когда премьер-министр Великобритании, в прошлом спецназовец, и президент США, в прошлом звезда боевиков, становятся мишенями иностранного противника, они вынуждены полагаться друг на друга, чтобы помешать глобальному заговору.

Главные роли в фильме исполнили Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Бамблби", "Форсаж 9", сериал "Миротворец"), Идрис Эльба ("Тихоокеанский рубеж", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Лютер"), Приянка Чопра (сериалы "Квантико", "Цитадель"), Джек Куэйд ("Компаньон", "Новокаин", сериал "Пацаны"), Пэдди Консидайн ("Типа крутые легавые", сериалы "Дом дракона", "Мобленд") и Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Город грехов", "Хранители", "Запрещенный прием").

Есть в фильме и несколько неприятных нюансов. Во-первых, одну из ролей в нем сыграл украинский актер-предатель Александр Кузнецов, который перебрался из Севастополя в Москву еще до аннексии Крыма и с тех пор активно снимался в России, периодически попадая в западное кино ("Фантастические твари: Тайны Дамблдора"). И хотя с 2022 года актер живет в Англии, подписал открытое письмо российского КиноСоюза против вторжения России в Украину, высказывался в поддержку Украины и даже публично критиковал Путина, он все равно продолжает стоять на позиции "не все русские плохие, это все война Путина". Более того, Кузнецов, чья мама украинка, а отец русский, заявлял в интервью, что не считает себя украинцем (правда, русским он себя якобы тоже не считает). Его последнее появление на экранах – главная роль в русскоязычной драме "Два прокурора" скандального украинского режиссера Сергея Лозницы, который уже много лет живет в Европе и до сих пор придерживается взглядов "искусство вне политики". Премьера ленты состоялась в 2025 году в Каннах.

Во-вторых, и что еще хуже, ленту снял российский режиссер Илья Найшуллер, который до полномасштабной российской войны в Украине пытался строить карьеру в Голливуде и даже снял более-менее успешный боевик "Никто" (но снимать вторую часть его уже не позвали). После 24 февраля 2022 года, судя по геотегам в Instagram режиссера, он в основном находится в Великобритании или Франции, однако его жена, актриса и композитор Дарья Чаруша сейчас активно работает в Москве. При этом Найшуллер не выступал с открытой критикой действий России или Путина, лишь ограничившись неоднозначным постом в стиле "и вашим, и нашим" в первый день войны.

Фильм станет доступен на Amazon со 2 июля 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет первая часть финального сезона дарк-фэнтези "Песочный человек".

Марина Григоренко