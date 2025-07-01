В следующие три года в Украине предполагается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, утвержденной правительством.
Так, минимальная заработная плата по плану правительства будет составлять:
- с 1 января 2026 года - 8 688 гривень;
- с 1 января 2027 года - 9 374 гривни;
- с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.
Отмечается, что в 2026-2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом основных макропоказателей экономического и социального развития Украины, в частности с учетом повышения темпов инфляции для соответствующего года.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц должен составить:
- 3 288 грн в 2026 году;
- 3 482 грн в 2027 году;
- 3 667 грн в 2028 году.
Бюджетная декларация 2026-2028 - главные новости
Кабинет министров одобрил бюджетную декларацию на 2026-28 годы, которая предусматривает два сценария развития событий и содержит общие показатели доходов, и предельные показатели расходов государственного бюджета.
Базовый сценарий в декларации предусматривает прекращение огня с 2026 года, при таких условиях расходы госбюджета на безопасность и оборону определены: на 2026 год - 1,817 трлн гривен; 2027 год - 1,439 трлн гривен; 2028 год - 1,384 трлн гривен.
При альтернативном сценарии интенсивные боевые действия будут продолжаться и в следующем году, тогда объем расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год должен быть восстановлен до уровня 2025 года.