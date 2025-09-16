GPT-5-Codex самостоятельно регулирует время работы над задачей и выявляет критические ошибки еще до релиза.

OpenAI запустила GPT-5-Codex – своего самого мощного на сегодня ИИ-агента для программирования. Новая версия оптимизирована для решения сложных задач с динамическим распределением времени на выполнение.

В компании отмечают, что это не просто подсказчик – модель может сама писать, тестировать и вносить исправления в код в течение длительного времени.

В отличие от GPT-5, которая использовала маршрутизатор для переключения между моделями, новый ИИ самостоятельно регулирует длительность работы: от нескольких секунд до 7 часов. Такой подход повышает качество решений и надежность создаваемого кода.

Также новый агент специально обучен для поиска критических ошибок в коде еще до релиза и созданию мобильных интерфейсов.

GPT-5-Codex доступна в разных средах: в облаке, через CLI и расширения IDE, на GitHub и в приложении ChatGPT в платных тарифах. В ближайшее время GPT-5-Codex станет доступен и через API для разработчиков.

Как УНИАН уже писал, более 50 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Напомним, в начала августе OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире". По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

