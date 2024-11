Хирохико Араки увидел ИИ-рисунок в интернете, который был пугающе похож на его стиль.

Автор популярного японского комикса "Невероятные приключения ДжоДжо" Хирохико Араки напуган перспективами развития искусственного интеллекта.

В своей книге Hirohiko Araki's New Manga Techniques: How to Create a Villain автор выражает беспокойство по поводу влияния ИИ на фейки в индустрии манги. На это его натолкнула ситуация, когда он нашёл в интернете рисунок, который был подписан его авторством, Араки до конца верил, что это действительно его работа, но потом всё же опознал в ней фейк, сгенерированный нейросетью.

Художник отметил, в его стиле рисовки есть несколько уникальных деталей, которые нейросеть смогла в точности повторить. Искусственный интеллект даже воссоздал технику рисования ресниц у персонажей, присущую Хирохико Араки. Мангака рассказал, что он сможет вычислить поддельную работу, если она нарисована в его нынешнем стиле, но если это что-то более старое, то это сложнее, всё таки Араки рисует мангу уже более 40 лет.

Появление в манге мира аферистов вполне может означать, что в будущем нас ждет мир, в котором доминируют мошенники.

Араки считает, что единственное решение потенциальной проблемы - заранее создать законы, которые защищают авторское право от использования искусственным интеллектом.

Ранее мы рассказывали, что Coca-Cola пересняла свою культовую новогоднюю рекламу с помощью нейросетей. Однако пользователи интернета такой перфоманс не оценили.

