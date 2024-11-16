"Это так круто, что теперь просто всё отстой", написал один из пользователей Twitter.

Маркетологи Coca-Cola решили идти в ногу со временем и пересняли свою легендарную новогоднюю рекламу "Праздник к нам приходит" с помощью нейросетей. Однако пользователями интернета такой перфоманс пришёлся не по душе.

Работа ИИ почти покадрово повторяет культовое промо. Директор маркетинга в европейском подразделении Coca-Cola Хавьер Меза рассказал в интервью Marketing Week, что у команды не было изначальной цели использовать искусственный интеллект. Компания хотела максимально осовременить классическую рекламу и среди всех вариантов остановилась на теме нейросетей.

Вряд ли компания ожидала такую реакцию от общества. Пользователи Twitter встретили промо, мягко скажем, негативно:

"Безумие, что эта компания буквально сделала Санту красным из-за того, насколько культовой была их реклама, а теперь они просто делают помои." "Это так круто, что теперь просто всё отстой" "Предположительно, с бюджетом Coca-Cola это *абсолютная вершина* того, чего могут достичь технологии, и это все равно выглядит так, будто смотришь сцены из "Полярного экспресса" во время тяжелого инсульта, лол"

В интернете отмечают классические для нейросетевых видео проблемы: визуальные артефакты, нереалистичность и неряшливость происходящего на экране.

Ранее мы рассказывали, что нейросеть от Google, Gemini, попросила студента умереть, после того, как устала помогать ему с домашним заданием.

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