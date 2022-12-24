Используя нехитрые, но действенные советы, даже большие по объему файлы будут загружаться за минуты, а не часы.

Многие пользователи Chrome и других популярных браузеров определенно не раз замечали, насколько скачивание файлов с интернета может быть долгим процессом. Особенно, если речь идет о гигабайтах данных.

Времени скачивать файлы часами, как правило, нет, так как всегда есть дополнительные задачи, которые нужно выполнить. К счастью, скорость загрузки можно легко увеличить несколькими способами.

Как увеличить скорость загрузки в Chrome, Edge и Opera

Сделать скачивание файлов более быстрым можно используя опцию Parallel downloading, которая находится в скрытых настройках популярных браузеров. Эта функция позволяет скачивать файлы не одним потоком, а разделяя их на несколько потоков.

Видео дня

Чтобы запустить работу функции, нужно ввести в адресную строку комбинацию:

chrome://flags/#enable-parallel-downloading.

Затем нужно переключить настройку в состояние Enabled и перезапустить браузер.

Как заставить Firefox скачивать файлы быстрее

В случае с Firefox простыми изменениями в настройках не обойтись. Нужно будет скачать дополнительные расширения.

Наиболее надежным и эффективным является Multithreaded Download Manager. После установки достаточно лишь нажать на значок в панели инструментов, щелкнуть плюсик и добавить URL, которых хотите скачать.

Дополнительные утилиты

Если по тем или иным причинам перечисленные выше способы не справляются с проблемой или являются слишком неудобными для использования, всегда можно использовать специальные программы, которые сделают скачивание файлов более быстрым и эффективным. В основном, они ориентированы для закачки больших объемов данных.

Одним из наиболее популярных бесплатных менеджеров для закачки является uGet. Приложение умеет как перехватывать ссылки из браузеров, так и загружать файлы по требованию. При этом не нужно долго возиться с настройкой потоков, здесь это делается в параметрах загрузки.

Для пользователей macOS есть своя бесплатная альтернатива – Progressive Downloader. Количество потоков также можно ввести в настройках, в пункте "Задача". Теперь тяжелые файлы должны качаться куда быстрее.

Напомним, недавно в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

К слову, УНИАН в одной из предыдущих заметок рассказывали о "фишках" Microsoft Edge, которые делают его лучше Google Chrome. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

Вас также могут заинтересовать новости: