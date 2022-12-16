Больше десятка инструментов для повышения продуктивности, обучения и работы в интернете.

Поисковый гигант Google продолжает подводить итоги года и, кроме топа лучших игр и приложений для Android, поделился подборкой лучших плагинов для браузера Chrome, способных сделать работу в интернете еще проще и удобнее.

Стоит отметить, что не все из них обязательно вышли в 2022 году. Отмечены те варианты, которые в компании посчитали актуальными именно теперь. Все расширения разбили на категории для удобства.

Продуктивность

Tango – автоматически записывает действия пользователя для создания обучающих видео;

SwiftRead – для повышения скорости чтения в два-три раза;

Liner – позволяет выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по прочитанным материалам;

Compose AI – инструмент для написания программ на базе ИИ;

Visbug – позволяет дизайнерам вносить изменения в текст и изображения на сайтах;

Check US Visa Slots – проверяет наличие открытых окон для записи на получение американской визы.

Фокус

Workona Tab Manager – помогает управлять кучей открытых вкладок;

CrXMouse Chrome Gestures – повышает продуктивность работы в интернете, создавая настраиваемые ярлыки навигации с помощью мыши.

Развлечения

RoPro – предназначается для игроков в Roblox, принося в популярную игру дополнительные функции;

eJoy – позволяет смотреть видео-контент в интернете с двойными субтитрами, параллельно изучая языки.

Обучение

Equatio – цифровой помощник по математике;

MyBib: Free Citation Generator – упрощает создание библиографии для научных работ.

Видео дня

Напомним, недавно в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

Еще раньше в Chrome появился не менее полезный инструмент, который позволяет быстро перемещаться между открытыми вкладками, историями и закладкам. Отлично пригодится для любителей работать с кучей открытых вкладок.

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