Поисковый гигант Google продолжает подводить итоги года и, кроме топа лучших игр и приложений для Android, поделился подборкой лучших плагинов для браузера Chrome, способных сделать работу в интернете еще проще и удобнее.
Стоит отметить, что не все из них обязательно вышли в 2022 году. Отмечены те варианты, которые в компании посчитали актуальными именно теперь. Все расширения разбили на категории для удобства.
Продуктивность
- Tango – автоматически записывает действия пользователя для создания обучающих видео;
- SwiftRead – для повышения скорости чтения в два-три раза;
- Liner – позволяет выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по прочитанным материалам;
- Compose AI – инструмент для написания программ на базе ИИ;
- Visbug – позволяет дизайнерам вносить изменения в текст и изображения на сайтах;
- Check US Visa Slots – проверяет наличие открытых окон для записи на получение американской визы.
Фокус
- Workona Tab Manager – помогает управлять кучей открытых вкладок;
- CrXMouse Chrome Gestures – повышает продуктивность работы в интернете, создавая настраиваемые ярлыки навигации с помощью мыши.
Развлечения
- RoPro – предназначается для игроков в Roblox, принося в популярную игру дополнительные функции;
- eJoy – позволяет смотреть видео-контент в интернете с двойными субтитрами, параллельно изучая языки.
Обучение
- Equatio – цифровой помощник по математике;
- MyBib: Free Citation Generator – упрощает создание библиографии для научных работ.
Напомним, недавно в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.
Еще раньше в Chrome появился не менее полезный инструмент, который позволяет быстро перемещаться между открытыми вкладками, историями и закладкам. Отлично пригодится для любителей работать с кучей открытых вкладок.