Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

В свежей версии браузера Google Chrome под версией 108 появились режимы экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Обновление доступно для всех пользователей Windows, macOS и ChromeOS.

Когда в Chrome включен режим экономии ОЗУ (Memory Saver), браузер освобождает память, отправляя в "спячку" неактивные вкладки. Это позволяет другим программам и активным вкладкам использовать больше ресурсов компьютера.

Энергосберегающий же режим (Energy Save) ограничивает фоновую активность, снижает качество эффектов и частоту кадров, тем самым продлевая время работы ноутбука без подзарядки.

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Обе функции появятся в вашем Chrome в "течение нескольких недель", но прямо сейчас их можно активировать вручную через экспериментальные настройки:

режим экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;

режим экономии памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

К слову, еще раньше в Chrome появился новый полезный инструмент, который позволяет быстро перемещаться между открытыми вкладками, историями и закладкам. Отлично пригодится для любителей работать с кучей открытых вкладок.

Вместе с тем Google напомнила о скором прекращении поддержки их фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1. Предварительно, состоится это уже 7 февраля 2023 года.

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