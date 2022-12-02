В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

Google Chrome или Microsoft Edge – еще пару лет назад подобное сравнение едва ли могло возникнуть. Однако с того времени Microsoft переделала с нуля свой браузер, и теперь Edge основан на движке Chromium. Он стал работать быстрее и может похвастаться богатым функционалом.

Если вы до сих пор обходили Edge стороной, то вот несколько "фишек", которые делают его лучше ближайшего конкурента. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

Вертикальные вкладки

Вертикальные вкладки есть только в Microsoft Edge и являются настоящей панацеей для пользователей, которые работают одновременно с большим количеством открытых сайтов. При таком способе организации вкладок с ними проще взаимодействовать и легче отыскивать нужную.

Видео дня

Однозначно повышает качество и комфорт интернет–серфинга. Для активации функции достаточно нажать на значок в левом верхнем углу окна браузера.

Режим чтения

После нажатия клавиши F9 в браузере Microsoft Edge статья откроется в красивом и удобном режиме – без рекламы и других отвлекающих блоков. В этом режиме можно настроить размер и шрифт текста, цвет фона и другие параметры, а также заставить браузер прочитать статью вслух.

Режим эффективности

Данный функционал защищает аппаратные возможности вашего ПК от не рационального использования браузером. Когда режим эффективности активирован, Edge не будет напрасно расходовать оперативную память устройства. За счет отключения и вывода из памяти не активных вкладок можно в разы ускорить работу компьютера и дольше сохранить заряд батареи ноутбука.

Активировав этот режим в "Настройки" → "Система" → "Производительность", пользователи не заметят особых изменений в работе браузера, а люди, использующие десятки одновременно открытых вкладок, смогут немного выдохнуть.

Снимки веб-страниц

Microsoft Edge имеет встроенный инструмент, который позволяет делать скриншоты страниц, открытых в браузере. Можно сохранить как всю веб-страницу, так и ее фрагмент.

Также, при желании, можно сопроводить снимок экрана подписями или нарисовать на нём что-нибудь, а потом скопировать все в буфер обмена и отправить нужному пользователю различными сервисами. Для вызова функции щелкните правой кнопкой мыши на странице и выберите в контекстном меню опцию Снимок веб-страницы (Web Capture).

Менеджмент паролей

Еще одна причина перейти с Chrome на Microsoft Edge – повышенная степень защиты последнего. Помимо особого подхода к охране всех ваших паролей, браузер также сравнивает "слитые" базы и ваши данные, чтобы вовремя предупредить вас.

Чтобы активировать функцию, в настройках браузера перейдите в "Профили" → "Пароли" → "Другие настройки" и переведите параметр "Показывать оповещения, когда пароли обнаруживаются среди утекших данных в Интернете" в состояние активного.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить сохранение истории поиска во всех популярных браузерах. Пригодится для тех, кто не хочет все время удалять записи вручную.

Также писали о мобильном браузере CENO, с которым все открывается без VPN. Сами разработчики описывают свое творение, как "первый в мире мобильный браузер, обходящий современные методы цензуры в Интернете"

Вас также могут заинтересовать новости: