Всё благодаря ценам, которые ниже, чем у "зелёных".

AMD успешно стартовала с новыми видеокартами Radeon RX 9070. За первые дни новинка продалась более 200 тысячами единиц по всему миру. .

Об этом рассказала лично Лиза Су, заявив, что первая партия карт была почти полностью распродана в течение первых двух недель.

Первая партия продавалась по сниженной цене, последующие поставки будут стоить дороже. Однако даже при повышенной цене AMD ожидает стабильный спрос на свои RDNA4-видеокарты.

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Nvidia также заявляла о высоких продажах RTX 5000, но не привела конкретных цифр, ограничившись лишь тем, что новая серия продалась вдвое большим тиражом, чем RTX 4000.

AMD уверенно отбирает всё больший кусок рынка видеокарт. Недавно мы рассказывали, что видеокарты "красных" полностью захватили топ-10 самых популярных GPU на Amazon, а лидером топа стала как раз RX 9070 XT.

Также у AMD всё хорошо и на рынке процессоров. Ранее "железные" эксперты составили список лучших чипов под разные потребности, и, опять же. 4 из 5 позиций заняла продукция AMD.

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