К тому моменту на рынке уже будет Nintendo Switch 2, и, скорее всего, новый Xbox.

Судя по некоторым новым появившимся данным, работа над PlayStation 6 – полноценной консолью следующего поколения Sony – находится на гораздо более продвинутой стадии, чем предполагалось ранее.

Согласно отчету Wccftech, первая производственная партия чипа для PS6 будет отправлена ​​в производство позднее в 2025-м. Тогда же может начаться рассылка девкитов для разработчиков игр. А это значит, что уже в течение двух лет компания может выпустить на рынок новинку.

Специалисты отмечают, что, как правило, между выпуском тестовых образцов и полноценным запуском консоли проходит два года. По крайней мере так было с PlayStation 5. Если Sony сохранит те же темпы, то PlayStation 6 геймеры смогут купить уже в 2027 году.

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Более того, в отчете говорится, следующая PlayStation получит SoC с 3D V-Cache. Технология, которая позволяет сильно увеличить объем кэш-памяти процессора в последние пару лет используется в топовых "камнях" AMD Ryzen X3D. И они обеспечивают огромный прирост пропускной способности процессора.

PS6 также будет способствовать дальнейшему развитию технологии PSSR, которая уже оказала влияние на разработку FSR 4. Машинное обучение является важным аспектом разработки консоли, и ожидается, что оно превзойдет всех конкурентов в сегменте игровых устройств следующего поколения.

А меж тем Microsoft якобы собирается выпустить новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck уже в 2026 году. Релиз, как ожидается, приурочат к 25-летию оригинального Xbox.

Ранее Nintendo официально представила новую игровую консоль Switch 2 и подтвердила релиз в 2025 году. Стоимость "портативки" пока не назвали, но инсайдеры уверены, что она будет стоить 400 долларов (~17 000 грн).

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