В США представили первый в мире полностью 'прозрачный' монитор

Пользователи даже смогут регулировать степень прозрачности.

Американская компания Visual Instruments показала необычный монитор под названием Phantom, который позиционируется как первый в мире прозрачный компьютерный экран.

В отличие от OLED-панелей, которые, к примеру. Samsung делала прозрачными, Phantom использует технологию, похожую на авиационные HUD-дисплеи - изображение проецируется на стекло через систему зеркал, как в телесуфлёрах.

При этом устройство имеет динамическую прозрачность, пользователь может вручную регулировать, насколько прозрачным будет экран, вплоть до полностью непрозрачного состояния. Компания обещает минимум 3 режима прозрачности.

Visual Instruments также делает акцент на пользе монитора для зрения, якобы просмотр изображения через стекло снижает нагрузку на глаза. Однако утверждение, конечно, сомнительное, ведь человеческому зрению всё равно приходится фокусироваться на объекте, независимо от того, прозрачный он или нет.

Характеристики Phantom:

Диагональ - 24 дюйма

Разрешение - 4K (16:9)

Яркость - до 5000 нит

Цветовой охват - 100% sRGB

Разъёмы - USB-C и HDMI, совместимость с ПК, консолями и смартфонами

Пока сделано лишь 10 экземпляров, из которых 3 уже зарезервированы. Цена не раскрывается, но, по словам производителя, она будет на уровне Apple Studio Display (около 1600 долларов). Все устройства собираются в США, а поставки запланированы на четвёртый квартал 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что Xiaomi выпустила "антикризисный" изогнутый игровой монитор на 34 дюйма. Модель поддерживает AMD FreeSync Premium, частота обновления составляет 180 Гц.

