CPU уже появились в AIDA64.

AMD добавила архитектуру Zen 6 в свежую бета-версию AIDA64. Это значит, что новые чипы выйдут в течение ближайших 10-13 месяцев. Это касается как настольных, так и мобильных процессоров, а также серверных моделей.

В списке AIDA64 засветились сразу три линейки: десктопные Medusa Ridge, мобильные Medusa Point и серверные EPYC Venice.

Medusa Ridge наконец-то преодолеет лимит в 8 ядер на один чиплет (CCD), увеличив число ядер до 12. А с использованием Zen 6C можно будет собрать систему с двумя CCD на борту: до 32 ядер и до 128 МБ кэш-памяти L3. И всё это на сокете AM5, так что апгрейд с существующих систем Ryzen вполне реален без замены материнской платы.

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Мобильная версия, Medusa Point, получит новый сокет FP10. Он крупнее текущего FP8, используемого в Strix Point, и, вероятно, принесёт больше гибкости в термопакете и конфигурациях охлаждения. Ожидается, что производительность на ватт также вырастет, особенно с учётом оптимизаций Zen 6 под энергоэффективные ноутбуки.

Ранее мы рассказывали, что Playstation готовит портативную консоль с кастомным процессором от AMD и Samsung. Проект получил кодовое название Jupiter и будет производиться на топовом 2 нанометровом техпроцессе SF2P, одном из самых передовых на рынке.

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