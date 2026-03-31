В Steam начался новый тематический фестиваль – со скидками до 92%

В магазине Steam стартовал "Фестиваль Дома и интерьера", посвященный играм, геймплей которых подразумевает веселые и расслабляющие домашние дела.
В рамках события пользователям Steam доступны скидки на игры до 92%, а также новые украшения для профиля. Фестиваль продлится всего одну неделю – он закончится 6 апреля в 19:00 по Киеву.
Некоторые из игр со скидками:
- Hozy – 269 грн (−10%)
- House Flipper 2 – 375 грн (−35%)
- PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)
- Unpacking – 111 грн (−60%)
- House Flipper – 128 грн (−75%)
- Whisper of the House – 260 грн (−20%)
- ContractVille – 112 грн (−50%)
- Builder Simulator – 83 грн (−80%)
- Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)
- Supernormal – 37 грн (−80%)
- Dream Cage – 18 грн (−90%)
- Handyman Corporation – 15 грн (−92%)
Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.
