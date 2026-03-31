В Steam начался новый тематический фестиваль – со скидками до 92%

В магазине Steam стартовал "Фестиваль Дома и интерьера", посвященный играм, геймплей которых подразумевает веселые и расслабляющие домашние дела.

В рамках события пользователям Steam доступны скидки на игры до 92%, а также новые украшения для профиля. Фестиваль продлится всего одну неделю – он закончится 6 апреля в 19:00 по Киеву.

Некоторые из игр со скидками:

  • Hozy – 269 грн (−10%)
  • House Flipper 2 – 375 грн (−35%)
  • PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)
  • Unpacking – 111 грн (−60%)
  • House Flipper – 128 грн (−75%)
  • Whisper of the House – 260 грн (−20%)
  • ContractVille – 112 грн (−50%)
  • Builder Simulator – 83 грн (−80%)
  • Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)
  • Supernormal – 37 грн (−80%)
  • Dream Cage – 18 грн (−90%)
  • Handyman Corporation – 15 грн (−92%)

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

УНИАН рассказывал, что игры в Украине могут подешеветь. Valve выпустила новое обновление Steam, которое должно решить давнюю проблему с несправедливым ценообразованием игр в разных странах

Вас также могут заинтересовать новости: