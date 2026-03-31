В Steam начался новый тематический фестиваль – со скидками до 92%

Со скидками можно купить Hozy, PowerWash Simulator 2, Whisper of the House и другие уютные игры.

В магазине Steam стартовал "Фестиваль Дома и интерьера", посвященный играм, геймплей которых подразумевает веселые и расслабляющие домашние дела.

В рамках события пользователям Steam доступны скидки на игры до 92%, а также новые украшения для профиля. Фестиваль продлится всего одну неделю – он закончится 6 апреля в 19:00 по Киеву.

Некоторые из игр со скидками:

Hozy – 269 грн (−10%)

House Flipper 2 – 375 грн (−35%)

PowerWash Simulator 2 – 425 грн (−15%)

Unpacking – 111 грн (−60%)

House Flipper – 128 грн (−75%)

Whisper of the House – 260 грн (−20%)

ContractVille – 112 грн (−50%)

Builder Simulator – 83 грн (−80%)

Mini Cozy Room: Lo-Fi – 62 грн (−50%)

Supernormal – 37 грн (−80%)

Dream Cage – 18 грн (−90%)

Handyman Corporation – 15 грн (−92%)

Видео дня

