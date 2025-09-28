Red Dead Redemption 2 стала для Хаузера эталоном открытого мира в играх.

Хотя Rockstar прежде всего известна франшизой GTA, студия за годы существования создала и другие знаковые проекты, например, Max Payne, Bully, L.A. Noire и многие другие. Однако, по признанию сооснователя компании Дена Хаузера, лучшая работа студии - Red Dead Redemption 2.

На Los Angeles Comic Con 2025 Хаузер рассказал IGN, почему именно эта игра занимает особое место в его сердце:

"Red Dead 2, я думаю, - это лучшее, над чем я работал, лучшая реализация открытого мира с тематической целостностью, пониманием того, как устроены игры, чтобы вести игрока через эмоциональное путешествие".

Многие фанаты согласятся с ним - Red Dead Redemption 2 до сих пор считается эталоном сторителлинга и развития персонажей в играх с открытым миром, а графика спокойно конкурирует с современными релизами.

Хаузер также отметил вклад других проектов студии: GTA 4, по его словам, был шагом в развитии нарратива, а GTA 5 с тремя протагонистами тоже хорошо справилась с задачей, хоть и имела свои проблемы.

Ранее мы рассказывали, что основатель Rockstar рассказал, почему Bully 2 так и не вышла. У команды просто не хватило ресурсов на разработку, говорит Ден Хаузер.

