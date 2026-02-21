Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft – после почти 40 лет работы

Сара Бонд, которую многие сватали в качестве следующего лидера Xbox, тоже уходит в отставку.

Microsoft сообщила о крупных кадровых изменениях в игровом подразделении. Фил Спенсер покинет пост генерального директора уже 23 февраля. Он работал в компании больше 38 лет, а 12 из них возглавлял Xbox, пишет IGN.

Спенсер подчеркнул, что решил уйти из компании по собственному желанию еще в 2025 году и с тех пор строил план по передаче Xbox в новые руки. До лета он останется в компании в качестве советника – для плавной передачи дел.

Его место займет Аша Шарма – текущий президент подразделения Microsoft CoreAI. Это направление, разрабатывающее проекты с Copilot. По ее словам, теперь компанию ожидают качественные игры с незабываемыми историями и персонажами, готовность идти на риски и поддержка смелых идей.

Она также подчеркнула, что компания защитит индустрию от генерации контента нейросетями и откажется от "бездушного ИИ-слопа".

При этом Сара Бонд, которую многие сватали в качестве следующего лидера Xbox также уходит из компании – по информации СМИ, она подала заявление об отставке. Мэтт Бути, руководящий Xbox Game Studios, получит повышение и станет директором по контенту.

По слухам, новый Xbox будет полноценным игровым ПК на базе Windows, сохраняя при этом привычный консольный интерфейс На него можно будет установить Steam, Epic Games Store, Microsoft Office и другие приложения.

Ранее стало известно, что Sony собирается активнее монетизировать владельцев PS5, чтобы не повышать стоимость консоли на фоне дорожающей памяти. В СМИ подозревают, что речь может идти о повышении стоимости игр и подписки PS Plus.

