Проект анонсируют в текущем году и могут выпустить уже в следующем.

Один из самых надежных инсайдеров в игровой индустрии Том Хендерсон продолжает делиться небольшими расследованиями. На этот раз он узнал секретную информацию о новой части Metro от украинских разработчиков из 4A Games. Шутер может выйти уже в следующем году.

Инсайдер поделился деталями продолжения франшизы на своем сайте Insider Gaming. Источники Хендерсона сообщили, что новую Metro уже можно пройти от начала и до конца. То есть существует полноценная сборка, которая будет обрастать "мясом". В дальнейшем 4A Games займется доработкой механик и деталей, а также полировкой. Информатор предполагает, что шутер представят уже в текущем году с окном релиза в 2024-м.

О самом продолжении Metro Хендерсон тоже рассказал. Прохождение начнется с событий во сне главного героя Артема, после которого он очнется на своей оперативной базе. Геймплей создан по канонам предыдущих частей и включает перестрелки, элементы скрытности, улучшение оружия, сбор ресурсов и прочее.

Видео дня

Напомним, в конце января 4A Games рассказала, как война в Украине повлияла на сюжет новой части серии: "Все темы Metro — конфликт, власть, политика, тирания, репрессии — теперь являются частью нашей повседневной жизни. Поэтому мы принимаем их и вплетаем в игру с новой целью".

Новая часть Metro: что известно

Об игре впервые упомянули в августе 2019 года. Так как 4A Games принадлежит шведскому холдингу Embracer Group, о проекте рассказали в рамках финансового отчета компании.

Деталей новой Metro пока почти нет. За сценарий шутера отвечал российский писатель и автор книг "Метро" Дмитрий Глуховский, но сотрудничает ли 4A Games с ним сейчас, неизвестно. Игра также впервые в серии обзаведется мультиплеером.

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