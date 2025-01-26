Умельцы смогли добиться стабильных 60 FPS на эмуляторе Playstation.

Сообщество фанатов Bloodborne давно заслуживает звание одного из самых терпеливых и упорных. Пока другие ждут анонсов новых игр или сиквелов, поклонники этого шедевра FromSoftware продолжают надеяться хотя бы на ремастер или порт на ПК. Однако, не дождавшись ответа от Sony, они решили действовать сами.

С помощью популярного эмулятора ShadPS4 энтузиасты смогли перенести Bloodborne на ПК. И это не просто запуск игры, работа ведётся над улучшением производительности и графики, что постепенно превращает проект в полноценный ремастер.

Путь к успеху был долгим. На первых этапах фанатам удалось запустить только экран создания персонажа, но через несколько месяцев проект позволил пройти всю игру от начала до конца. Сегодня эмуляция Bloodborne на ShadPS4 поддерживает стабильные 60 кадров в секунду и разрешение 1080p, чего так и не удалось добиться на Playstation.

И это не всё: моддеры не остановились на технических улучшениях. Один из них, известный под ником Fromsoftserve, создаёт визуальный ремастер, улучшая освещение, тени и сглаживание. Эти изменения придают игре новый облик, хотя и требуют снижения частоты кадров до 45 FPS.

Проект ShadPS4 продолжает развиваться, и с каждым обновлением игра становится всё лучше. Если Sony в конечном итоге решит выпустить официальную версию Bloodborne для ПК, она, возможно, уже не сможет конкурировать с тем, что фанаты сделали своими руками.

Ранее бывший президент Playstation рассказал, почему FromSoftware до сих пор не портировала Bloodborne на ПК.

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