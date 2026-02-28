Магнитные бури сегодня: ждать ли шторма в конце зимы (график)

Ученые говорят, что скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры.

Зима завершится безмагнитных бурь. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые говорят, что корональнвя дары все еще влияет на скорость солнечного ветра, но не настолько сильно ,чтобы вызвать шторм.

Ожидается, что сегодня, 28 февраля, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Сохраняется только небольшая вероятность отдельных активных периодов, но до магнитной бури эти возмущения не дотянут.

Солнце начинает успокаиваться - что известно

Два дня подряд, 22 и 23 февраля, на Солнце не было видно ни одного пятна. Последний раз такое происходило в июне 2022 года - более 1 355 дней назад. Солнечный диск оказался полностью "чистым".

Солнечные пятна – это тёмные и более холодные области, которые возникают из-за сильных магнитных полей. При их разрыве происходят вспышки и выбросы корональной массы, способные вызывать геомагнитные бури на Земле.

Активность Солнца меняется примерно каждые 11 лет. Нынешний, 25-й цикл достиг пика в 2024 году. При этом "чистое" состояние длилось всего два дня – уже 24 февраля появилась новая активная область.

Учёные подчёркивают, что говорить о начале солнечного минимума пока рано. Следующий минимум ожидается не раньше 2030 года. Пока это лишь кратковременная пауза.

