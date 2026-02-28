Трамп совершает две роковые ошибки в отношении Путина и войны, - обозреватель WP

Аналитик считает, что ставка на договоренности с Кремлем и переоценка силы РФ могут привести к стратегическим просчетам Запада.

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины основана на ложных предположениях о силе и мотивации Кремля. Об этом пишет американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке в The Washington Post.

Автор отмечает, что Трамп недооценивает два ключевых фактора. Во-первых, чем больше ресурсов и человеческих потерь несет режим Владимира Путина, тем сильнее он заинтересован в демонстративной "победе", чтобы оправдать стратегическую ошибку. Война должна была доказать мощь России и якобы искусственность украинской государственности, однако фактически обнажила разрыв между амбициями Москвы и ее реальными возможностями, а также усилила украинскую национальную идентичность.

Во-вторых, аналитики отмечают: долгосрочная безопасность Запада зависит не от уступок Кремлю, а от продолжения поддержки Украины, что истощает российскую армию и экономику.

Видео дня

Надежды на "быстрый мир"

По данным Financial Times, после просмотра видео военного парада в Москве Трамп заявил помощникам, что российская армия выглядит "непобедимой". В то же время эксперты по политическим рискам из Eurasia Group отмечают, что только за последние месяцы потери России составили десятки тысяч военных ежемесячно. За два года РФ захватила примерно 1% украинской территории, понеся значительные человеческие потери.

Издание The Economist сравнивает нынешние темпы наступления с событиями Второй мировой войны: если в 1941–1945 годах советские войска продвинулись на 1600 км от Москвы до Берлина, то за более чем четыре года войны в Украине российские силы в Донецкой области продвинулись примерно на 60 км.

Особое внимание уделяется проблемам с мобилизацией в России. Для компенсации потерь Кремль, по данным западных источников, вынужден привлекать иностранцев. Британский министр обороны сообщал о вербовке граждан из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала, часто – под ложными предлогами. Также, по оценкам, значительные потери понесли и военные из КНДР.

Материал также обращает внимание на политическое измерение. Государственный секретарь США Марко Рубио посетил Венгрию, где выразил поддержку премьер-министру Виктору Орбану накануне выборов. Орбан считается одним из самых лояльных к Москве лидеров в Европе и неоднократно блокировал решения ЕС о помощи Украине.

Аналитик подытоживает: расчет на быстрое завершение войны через персональные договоренности с Кремлем игнорирует реальное состояние российской экономики, армии и внутренней политики.

"Не надейтесь, что те, кто выгодно поднялся на орбиту Путина, направят своего одержимого благодетеля к тому, что в Стратегии национальной безопасности Трампа, опубликованной в декабре, называется "быстрым прекращением боевых действий в Украине", - подытожил Уилл.

Мирные перспективы - чего ждать от Путина

Как сообщал УНИАН, по любым оценкам, президент РФ Владимир Путин явно провалил свои военные планы в Украине.

По данным The Financial Times, Путин слишком увлекся войной, чтобы согласиться на меньшее. "Из-за своего упрямства он ставит под угрозу удачу иметь пророссийского президента США. Некоторые люди просто не могут принять положительный ответ", - добавили в издании.

Несмотря на формальное продолжение мирных переговоров между Москвой и Киевом, Кремль, вероятно, не заинтересован в реальном соглашении и может прибегнуть к обострению войны, если не получит стратегических уступок. Такую оценку озвучил старший научный сотрудник Центра Россия Евразия Карнеги Александр Баунов.

Вас также могут заинтересовать новости: