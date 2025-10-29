События игры должны были вернуться в Грецию.

В сети появились скриншоты отменённой мультиплеерной игры по God of War. Изображения опубликовал портал MP1st, утверждая, что они взяты из одного из 12 игр-сервисов Sony, от которых компания отказалась.

На кадрах можно увидеть локации, стилизованные под древнегреческую архитектуру, включая подземные помещения, которые источник называет "оружейной Аида". Судя по скринам, проект мог быть кооперативной или PvE-игрой с элементами соревновательных режимов.

MP1st отмечает, что скриншоты выглядят аутентично и не похоже, что они сгенерированы искусственным интеллектом. Всего опубликовано более 20 изображений, и если это подделка, то выполнена на профессиональном уровне.

Ранее Sony заявляла о намерении выпустить 12 игр-сервисов к 2025 году, однако после провала Concord признала, что стратегия продвигается не слишком гладко, и отменила 8 из них.

Ранее мы рассказывали, что актёр Кратоса поделился, в какой мифологии он бы хотел увидеть следующую часть God of War. Похоже, Кристофер Джадж случайно проговорился, что новая игра всё таки будет.

