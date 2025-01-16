Миядзаки хотел бы лично взяться за перевыпуск игры, но у него просто нет времени.

Фанаты Bloodborne уже много лет ждут сиквел, ремейк или хотя бы обновление игры, но с IP почему-то ничего не происходит. Бывший топ-менеджер PlayStation Сюхэй Есида поделился своими мыслями по поводу того, почему Sony ничего не делает с одним из главных и любимых в народе эксклюзивов PlayStation.

Подчеркнем, что это не инсайдерская информация, а теория человека, который проработал в компании больше 30 лет.

Так вот, по словам Есиды, Bloodborne пылится на дальней полке в ожидании своего создателя Хидетаки Миядзаки. Глава From Software хотел бы лично взяться за перевыпуск игры, но у него попросту нет времени. В то же время он не хочет, чтобы к [Bloodborne] прикасались другие, и Sony уважает его пожелание.

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Сам Миядзаки давал понять, что хотел бы портировать Bloodborne на ПК, но решение, мол, "исключительно за Sony". Инсайдер и журналист Джефф Грабб предполагал, что Sony и From Software банально не смогли договориться по деньгам.

Возможно, ситуация изменится благодаря сделке Sony и японского медиахолдинга Kadokawa, который в частности владеет разработчиками. Bloodborne. Ранние слухи говорили о полном поглощении, но пока стороны ограничились лишь стратегическим бизнес-альянсом.

УНИАН писал, что в разработке также находится фанатский ремастер Bloodborne на ПК. Игру уже можно полностью пройти, но низкая частота кадров, постоянные вылеты и визуальные баги сильно портят опыт. Авторы обещают рассказать больше в течение этого года.

А еще раньше вдохновленная Bloodborne игра вышла на ПК – геймплейно, это клон Mario Kart, только в готическом мире и ретро-графикой в духе игр для оригинальной PlayStation. В Steam у игры 97% положительных отзывов.

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