Путин обострит войну, если не получит то, что 'может его спасти', – эксперт

Эксперт считает, что Кремль затягивает переговоры и может расширить войну, если не добьется стратегических уступок и изменения баланса в свою пользу.

Несмотря на формальное продолжение мирных переговоров между Москвой и Киевом, Кремль, вероятно, не заинтересован в реальном соглашении и может прибегнуть к обострению войны, если не получит стратегических уступок. Такую оценку озвучил старший научный сотрудник Центра Россия Евразия Карнеги Александр Баунов для Sky News.

По его словам, требования, выдвинутые Россией еще до полномасштабного вторжения в 2022 году, "выходили далеко за пределы спора с Украиной", и Москва от них не отказалась. Эксперт отмечает, что для Кремля Украина с самого начала была не только целью, но и инструментом более широкой геополитической игры.

Баунов отмечает, что после четырех лет войны и огромных потерь даже формальное закрепление нейтрального статуса Украины выглядело бы для Москвы недостаточным результатом. "Результат в несколько тысяч квадратных километров выжженной, безлюдной земли – даже при условии официального обязательства Украины не вступать в НАТО – будет выглядеть несколько жалко", – подчеркнул он.

По мнению аналитика, единственное, что могло бы "спасти" правителя РФ Владимира Путина в нынешней ситуации – это своеобразное политическое поглощение Украины, то есть смена власти в Киеве и трансформация украинской государственности. "Конечной целью политической части переговоров для России является смена режима в Украине и нейтрализация украинской государственности в ее нынешнем виде", – заявил Баунов.

Он также считает, что российская сторона может воспринимать любую гибкость Киева как следствие давления со стороны бывшего президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. В такой логике возникает "замкнутый круг": чем слабее выглядит позиция Украины, тем жестче становятся требования Москвы.

В то же время в Киеве опасаются, что после завершения боевых действий международное внимание к войне может угаснуть. Именно поэтому украинская сторона настаивает на максимально выгодных условиях, в частности гарантиях безопасности, масштабной программе восстановления и вступлении в ЕС.

Баунов добавляет, что для России война за последние годы стала ключевым политическим ресурсом. Опасения потери этого "актива" после завершения боевых действий подталкивают Кремль к максимизации требований – от новых территориальных претензий и изменений в украинском законодательстве до требований отступления НАТО к границам 1990-х годов и полной отмены санкций.

"Путин медлит, ожидая прорыва на передовой или грандиозного соглашения, в котором Трамп даст ему что-то большее, чем Украина, в обмен на уступки по Украине", – отметил эксперт.

По его мнению, если Кремль не получит желаемых уступок, конфликт может выйти за пределы Украины.

"Не сумев получить то, чего хотел, даже после долгой, кровопролитной войны, Путин может счесть проще скрыть свою неудачу, эскалируя конфликт", – резюмировал Баунов.

Война и Путин – последние новости

Как сообщал УНИАН, по любым оценкам, президент РФ Владимир Путин явно провалил свои военные планы в Украине.

По данным The Financial Times, Путин слишком увлекся войной, чтобы согласиться на меньшее. "Из-за своего упрямства он ставит под угрозу удачу иметь пророссийского президента США. Некоторые люди просто не могут принять положительный ответ", - добавили в издании.

