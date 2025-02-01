Главный сценарист Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но это точно не для New Vegas 2

Ранее арт-директор Obsidian намекал, что они "может быть" работают над новой игрой в серии Fallout.

Джон Гонсалес, ведущий сценарист Fallout: New Vegas, спустя 14 лет снова присоединился к Obsidian Entertainment.

Однако тем, кто сразу же подумал о возможном сиквеле культовой RPG, лучше не питать иллюзий, в своём профиле LinkedIn Гонсалес прямо написал: "Нет, это не Fallout: New Vegas 2".

Несмотря на это, возвращение сценариста вызвало очередную волну спекуляций о том, над чем сейчас работает студия. В прошлом году фанаты заметили в профиле арт-директора Obsidian Дэниэля Кабуко упоминание "неанонсированного проекта", и многие решили, что речь идёт о новой игре по Fallout. Позже эти строки исчезли из его резюме, а единственной подтверждённой разработкой студии остаётся Avowed, который выходит уже в феврале.

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За время работы вне Obsidian Гонсалес накопил внушительный опыт. Он был нарративным директором Horizon Zero Dawn и Forbidden West, а также одним из авторов диалогов орков в Middle-earth: Shadow of Mordor.

Ранее мы рассказывали, что амбициозный мод для Fallout: New Vegas, который происходил в Нью-Мексико, отменён. Разработчик выгорел от работы.

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