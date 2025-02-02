В рейтинг попали модели от брендов Samsung, Google, Apple и OnePlus.

Авторитетные обзорщики с Tom's Guide протестировали лучшие камерофоны на рынке и рассказали, какие модели смартфонов стоит брать ради крутых камер в начале 2025 года.

Тестирование проводились в различных условиях и режимах, что позволило экспертам выделить наиболее универсальные решения. Всего таких моделей шесть.

Лучший в целом – Samsung Galaxy S25 Ultra. Последний флагман корейцев предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом. Отдельно обзорщики выделили качество работы инструментов ИИ, которые Samsung применяет для редактирования изображений.

– Samsung Galaxy S25 Ultra. Последний флагман корейцев предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом. Отдельно обзорщики выделили качество работы инструментов ИИ, которые Samsung применяет для редактирования изображений. Камера iPhone – iPhone 16 Pro. Экспертов особенно впечатлил улучшенный зум-объектив, а фотографии при слабом освещении тут опережают всех конкурентов. Новая кнопка управления камерой также является приятным дополнением.

– iPhone 16 Pro. Экспертов особенно впечатлил улучшенный зум-объектив, а фотографии при слабом освещении тут опережают всех конкурентов. Новая кнопка управления камерой также является приятным дополнением. Лучший камерофон на Android – Pixel 9 Pro. Корпорация, стоящая за операционной системой Android, также выпускает устройства, способные делать снимки высокого качества и напичканные ИИ-фичами. По мнению специалистов Tom's Guide, хоть данная модель и уступает приведенным выше конкурентам, она также стоит дешевле.

Лучший недорогой камерофон – Pixel 8a. Google продолжает доказывать, что для качественной мобильной съемки не обязательно тратить большие суммы на флагман. Если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти так же хорошо, как Pixel 9 Pro, но при этом обходится значительно дешевле.

– Pixel 8a. Google продолжает доказывать, что для качественной мобильной съемки не обязательно тратить большие суммы на флагман. Если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти так же хорошо, как Pixel 9 Pro, но при этом обходится значительно дешевле. Недорогая камера iPhone – iPhone 16. Apple в этом поколении базовых айфонов увеличила размер сверхширокого сенсора и добавила режим макро для крутых крупных планов. В остальном iPhone 16 обеспечивает те же первоклассные возможности съемки, что и его предшественник.

– iPhone 16. Apple в этом поколении базовых айфонов увеличила размер сверхширокого сенсора и добавила режим макро для крутых крупных планов. В остальном iPhone 16 обеспечивает те же первоклассные возможности съемки, что и его предшественник. Работа над ошибками – OnePlus 13. Если раньше смартфоны этого бренда выделялись скоростью зарядки и автономностью, то их последние флагманы получили топовый телевик с 3-кратным зумом и одну из лучших на рынке селфи-камер.

Видео дня

Ранее эксперты называли 6 самых сбалансированных недорогих телефона. Хотя от этих "бюджетников" нельзя ожидать таких же камеры или железа, как у флагманов, вы можете быть удивлены уровнем их возможностей, а в некоторых областях они даже превосходят более дорогие модели.

Меж тем УНИАН делился лайфхаком, как заставить телефон работать экономнее. Скачивать или устанавливать для этого ничего не придется – нужно лишь изменить некоторые настройки.

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