Превосходство за меньшие деньги: 4 Android-смартфона мощнее, чем iPhone 17 Pro

Пока Apple придерживается проверенных решений, мир Android совершил рывок.

Хотя iPhone – это отличный комплексный продукт, все еще существует множество телефонов, которые превосходят 17 Pro в определенных аспектах – будь то производительность, время автономной работы, дисплей или даже камера.

Если вы просто ищете Android-альтернативу новейшему iPhone, хотите что-то дешевле, чем цена Pro в ~60+ тысяч гривень, что по-прежнему отвечает всем вашим потребностям, или желаете телефон, который просто превосходит iPhone 17 Pro по характеристикам, для вас есть ряд отличных вариантов на выбор, пишет BGR.

Сначала про iPhone

Не будет преувеличением назвать iPhone 17 Pro от Apple новым стандартом того, каким должен быть высококлассный телефон. Он обладает дисплеем LTPO OLED с разрешением 1206 x 2622 и антибликовым покрытием, яркость которого может достигать 3000 нит, прочным стеклом Ceramic Shield для защиты от внешних повреждений и тремя 48-мегапиксельными камерами, способными снимать одни из лучших 4K-видео для смартфона.

Более того, чип Apple A19 Pro позволяет ему не отставать от специализированных игровых телефонов по производительности, в дополнение к тому, что он является флагманом высокого класса с отличными характеристиками во всем. Кроме того, базовая модель iPhone 17 Pro оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти – то, на чем предыдущие поколения часто экономили.

Первая Android-альтернатива - OnePlus 15

Телефоны OnePlus всегда отдавали приоритет чистой производительности, и OnePlus 15, вышедший в октябре 2025 года в Китае и в ноябре 2025 года во всем мире, является самым мощным телефоном OnePlus на сегодняшний день. Благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5 – новейшему и самому быстрому процессору на рынке – этот телефон создан для того, чтобы возглавлять бенчмарки смартфонов, что ставит его значительно выше iPhone 17 Pro по теоретической производительности.

На практике у него лучше частота обновления – до 165 Гц по сравнению с 120 Гц у iPhone – выше FPS в тяжелых играх, и он может быстрее экспортировать высококачественные рендеры и большие видеофайлы. Кроме того, телефон оснащен массивным кремний-углеродным (Si-C) аккумулятором емкостью 7300 мАч – технология, которую Apple не желает использовать. Вы также можете получить больше памяти и оперативной памяти, так как OnePlus 15 512 ГБ/16 ГБ все еще дешевле, чем iPhone 17 Pro 256 ГБ/12 ГБ. В целом, это телефон для тех, кто хочет впечатляющей производительности и более длительного времени автономной работы.

Однако стоит учитывать некоторые нюансы. Хотя OnePlus может превзойти iPhone 17 Pro в определенных задачах, у него также есть проблема с нагревом, что делает длительную игру затруднительной. В редких случаях некоторые приложения могут даже отказываться запускаться из-за того, как быстро нагревается телефон. Кроме того, хотя у OnePlus батарея намного больше, iPhone хорошо оптимизирован и может обеспечить достаточное время автономной работы, хотя первый заряжается намного быстрее, как через провод, так и без проводов. Как и многие другие китайские телефоны, он также стоит меньше, чем iPhone 17 Pro: модель на 256 ГБ/12 ГБ стоит 899 долларов, а вариант на 512 ГБ/16 ГБ – 999 долларов.

Вторая Android-альтернатива - Vivo X300

Vivo X300 (и X300 Pro) вышел в Китае в октябре прошлого года как флагман, ориентированный на обеспечение пользователям лучшей производительности камеры – и он этого добился. Тем не менее, даже если отложить камеру в сторону, X300 может конкурировать с чипом Apple A19 Pro в производительности. Как и другие телефоны в этом списке, X300 работает лучше, чем iPhone, в бенчмарках по всем направлениям, когда дело доходит до многоядерных результатов.

В GeekBench X300 имеет многоядерную скорость 10264 по сравнению с 9923 у iPhone 17 Pro. В 3DMark он набирает 7263 против 5868 у iPhone. У него такой же дисплей LTPO OLED, как у iPhone, но в отличие от большинства других Android в этом списке, поддерживающих Snapdragon 8 Elite Gen 5, Vivo использует чипсет MediaTek Dimensity 9500.

В более практическом использовании iPhone 17 Pro имеет лучшую одноядерную производительность благодаря более производительным отдельным ядрам (4,26 ГГц по сравнению с 4,21 ГГц у Vivo). Это означает, что iPhone быстрее справляется с повседневными задачами – хотя разница не очевидна – в то время как X300 имеет потенциал для лучшей одновременной работы большего количества приложений. Что касается игр, iPhone в конечном итоге иногда немного превосходит X300 из-за лучшей оптимизации, но оба телефона по большей части обеспечивают схожий опыт.

Большинство других телефонов здесь, которые превосходят iPhone по техническим характеристикам производительности, не могут приблизиться к качеству камеры iPhone 17 Pro, но X300 – другой случай. Его камера под брендом Zeiss – одна из немногих в отрасли, которая может стабильно выдавать лучшие снимки, чем iPhone, независимо от ситуации. Хотя смартфон еще не запущен в США, ожидается, что базовый X300 будет стоить около 650 долларов на момент запуска.

Третья Android-альтернатива - iQOO 15

iQOO 15 – это телефон, который ценит производительность превыше всего. Выпущенный в октябре 2025 года в Китае, телефон поставляется с характеристиками, которые позволяют ему легко возглавлять большинство бенчмарков, являясь одним из самых мощных телефонов на Android только с точки зрения производительности. В GeekBench iQOO 15 набирает 10466 баллов (на 100 с лишним больше, чем 9923 у iPhone 17), а в бенчмарке Wild Life Extreme от 3DMark он демонстрирует результат 7229 по сравнению с 5868 у 17 Pro. Он достигает этого за счет того же процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и многие другие телефоны в этом списке.

iQOO 15 также имеет немного лучший дисплей, чем iPhone 17 Pro – разрешение 1440 x 3168 по сравнению с 1206 x 2622 пикселями у 17 Pro – наряду с лучшей частотой обновления 144 Гц против 120 Гц у iPhone. Он также имеет вдвое большую пиковую яркость, чем iPhone, что обеспечивает лучший опыт на улице или при просмотре контента с яркими визуальными эффектами. Кроме того, iQOO 15 оснащен такой же мощной Si-C батареей емкостью 7000 мАч, как и OnePlus 15, и в конечном итоге превосходит iPhone по времени автономной работы. Однако, как и X300, iQOO 15 пока не продается напрямую в США, но вы можете купить подержанный на таких сайтах, как eBay, за 824 доллара на момент написания статьи.

Четвертая Android-альтернатива - Samsung S25 Ultra

Samsung S25 Ultra, являясь еще одним флагманом от одного из крупнейших мейнстрим-брендов в США, является вариантом по умолчанию для любого, кто хочет альтернативу последнему iPhone на базе не-iOS. Это солидный флагман, такой же сбалансированный, как и iPhone, сочетающий в себе производительность, дисплей и камеру, и – в отличие от других телефонов меньших брендов – предлагающий конкурентоспособный пакет поддержки по сравнению с Apple.

Для обработки данных S25 Ultra использует Snapdragon 8 Elite, который вполне способен запускать большинство требовательных программ без проблем. Однако это все еще на шаг ниже последнего чипа 8 Elite Gen 5, установленного в новейших китайских телефонах, которые быстрее iPhone 17, таких как OnePlus 15. У него конкурентоспособная камера, которая может выдавать лучшие снимки, чем iPhone в определенных сценариях, хотя ни один из телефонов не является объективно лучше другого только с точки зрения камеры. У него даже титановая рамка, что делает его более долговечным, чем любой другой телефон, использующий алюминий для защиты. На момент написания статьи вы можете купить S25 Ultra на Amazon за 1399 долларов за вариант на 512 ГБ.

К сожалению, он не превосходит iPhone по характеристикам так сильно, как другие телефоны в списке. Это связано с тем, что это самый старый телефон здесь, выпущенный в начале 2025 года, тогда как большинство других вышли позже в том же году. Это означает, что скоро выйдет Samsung S26, и на какое-то время – пока другие компании не решат выпустить свои флагманы этого года – он, вероятно, будет самым мощным телефоном на рынке.

Как BGR определяет более мощный смартфон

Для этого списка Android-телефонов, более мощных, чем iPhone 17 Pro, они просмотрели все крупные выпуски телефонов в 2025 и начале 2026 года и собрали те, у которых было какое-то преимущество перед Apple. Это могло быть с точки зрения производительности, времени автономной работы, скорости зарядки, дисплея или камеры.

Для оценки производительности они использовали бенчмарки, такие как GeekBench и 3DMark, в качестве отправной точки. Они избегали AnTuTu, так как он не учитывает разницу в архитектуре между Android и Apple, что приводит к искаженным результатам для продуктов Apple. Результаты 3DMark также немного обманчивы из-за того, что Apple не имеет тех же графических процессоров, доступных для телефонов Android, но они решили оставить их, чтобы показать разницу в процессах, требующих большой мощности графического процессора, таких как экспорт высококачественных рендеров. Помимо бенчмарков, они также учитывали реальную производительность этих телефонов.

Чтобы сравнить аккумуляторы телефонов, они проанализировали реальные испытания того, как телефоны ведут себя в различных играх, при просмотре YouTube, записи видео и прокрутке в специализированных браузерах телефонов. Наконец, для камер они сравнили множество похожих снимков, сделанных разными камерами, и приняли во внимание, какие фотографии пользователям понравились больше всего.

Ранее УНИАН сообщал, что один смартфон уничтожил iPhone 17 Pro Max. У него лучшая автономность на рынке.

