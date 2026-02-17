Еще не анонсированный Galaxy S26 Ultra обошел по производительности iPhone 17 Pro

А прирост быстродействия относительно Galaxy S25 Ultra еще заметнее.

В базе бенчмарка Geekbench 6 появились результаты тестирования Samsung S26 Ultra, который работает на базе разогнанного Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Показатели новинки в многоядерном тесте обходят показатели iPhone 17 Pro Max на A19 Pro, пишет Wccftech.

Модель с номером SM-S948U набрала в одноядерном тесте 3761 балла и 11 454 баллов в многоядерном. Результаты iPhone 17 Pro Max с A19 Pro, которая является одной из самых быстрых мобильных платформ, составляют 3894 и 9 741 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Для сравнения, актуальный Samsung S25 Ultra на базе SoC Snapdragon 8 Elite набирает 3069 и 9080 балла соответственно. То есть прирост быстродействия заметный: свежий S26 Ultra в многоядерном тесте на 17,6% быстрее iPhone 17 Pro Max и на 26% быстрее своего предшественника.

На скриншоте также можно заметить, что частота основных производительных ядер Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy достигала около 4,74 ГГц, что выше, чем у стандартной версии этого процессора, и, возможно, свидетельствует о дополнительной оптимизации Samsung.

Примечательно, что эти показатели не такие высокие, как ранее сообщали источники. Тогда была информация, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy должен набирать 11654 очков в многоядерном режиме. Возможно, релизный вариант чипа сможет выдавать такой результат.

Презентация серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля. Ожидается, что модель Ultra будет поставляться только с процессором Qualcomm, тогда как два младших телефона получат версии и с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с Exynos 2600.

Ранее в интернете показали все цвета Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra. Смартфоны выйдут в четырех базовых цветах: черном, белом, фиолетовом и небесно-голубом.

