Старые фотоаппараты СССР сейчас очень интересуют антикваров.

Массовое увлечение фотографией в Советском Союзе началось в 30-х годах, и первую технику начали производить в Харькове, на заводе имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Все фотоаппараты СССР были копиями немецких моделей, но это обстоятельство позволяло им быть ценными. УНИАН выяснил, сколько сейчас стоит советская техника такого плана.

Ранее мы говорили о том, за какую цену можно продать книги СССР.

Самые дорогие фотоаппараты СССР - цена

Фотографы говорят, что сейчас продать фотоаппарат нетрудно, но большие деньги за него вряд ли удастся получить. Все потому, что техника, если за ней должным образом не ухаживать, выходит из строя - между линзами даже может образоваться грибок. Тем не менее, остались некоторые модели, не потерявшие своей ценности. Мы оценили предложения на торговых площадках и пообщались с коллекционерами, чтобы составить этот список.

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ФЭД

Производить эту модель начали в 1934-м году на харьковском заводе ФЭД, фотоаппарат стал точной копией немецкой Leica II. Ценовой диапазон фотоаппаратов ФЭД-2, ФЭД-3 и более поздних моделей может быть очень разным - от 200 до нескольких десятков, а то и сотен, тысяч в зависимости от состояния, комплектации и года выпуска. К примеру, если рассматривать самые дорогие фотоаппараты СССР, то модель, которую нам удалось найти, на ОЛХ стоит 120 000 грн.

Алмаз

Данная модель была создана в попытке повторить Nikon F2, чтобы создать профессиональную небольшую камеру для репортеров. К сожалению, Алмаз 103 и Алмаз 102 прославились, как весьма ненадежные фотоаппараты СССР. Производитель не имел необходимого оборудования для того чтобы создавать детали такой точности, вместо стали использовалась латунь, превращалась в стружку, попадала в фотоаппарат, а это все приводило к заклиниванию деталей. Поэтому Алмаз 103 был выпущен в количестве около 10 00 экземпляров, а Алмаз 102 - около 80. Сейчас эту модель, скорее всего, можно использовать только для коллекции, но цена ее иногда может доходить до 180 000 грн.

Зенит 7, Зенит 14, Зенит "Е"

Зенит 7 выпускался с 1968 по 1971 год. Примечательно, что на разработку и подготовку модели к выпуску ушло 5 лет, а производство не могло продолжаться больше пяти. Инженерам так и не удалось "довести до ума" Зенит 7, поэтому выпущено было всего 3000 экземпляров. Сейчас именно такой небольшой тираж позволяет модели Зенит 7 быть ценной для коллекционеров. Если вы хотите продать фотоаппарат Зенит, можете смело просить 40 000 грн и больше.

Продать старый фотоаппарат Зенит 14 не получится так дорого, как модель №7, его стоимость составит около 30 000 грн. С 1987 по 1990 год завод выпустил только 567, собственно, малое количество гарантирует сейчас высокую рыночную стоимость модели.

Модель Зенит "Е", которая также является весьма ценной и редкой, стоит около 6000 грн, если соответствует требованиям по внешнему виду, состоянию и характеристикам.

Важно понимать, что продать фотоаппарат СССР за такие деньги получится далеко не всегда. В основном, цена обыкновенных распространенных моделей составляет не больше 2000 грн при условии идеального состояния и полного комплекта. Для того чтобы выручить за технику несколько сотен тысяч гривен, необходимо быть владельцев поистине музейного экспоната.

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