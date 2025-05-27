Но если такой датчик и появится в смартфонах Apple, то, вероятно, не ранее 2026 года.

Смартфоны Apple в ближайшем будущем получат 200-мегапиксельный датчик. Ожидается, что он будет использоваться для основной камеры. Об этом заявил известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station.

Одним из первых производителей, внедривших 200-Мп камеры в свои смартфоны, стала Samsung. Позже этот подход переняли и другие бренды, в частности китайские – такие как HONOR, Xiaomi и vivo, которые применяют подобные сенсоры в своих перископических зум-камерах.

В издании Sammy Fans подчеркивают, что это может быть смелым шагом для Apple, поскольку она исторически была консервативна в отношении подсчета мегапикселей, отдавая предпочтение вычислительной фотографии, а не "сырому" разрешению. Тем не менее 200 МП в качестве основной камеры могут дать пользователям iPhone беспрецедентную детализацию.

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При этом пока неизвестно, успеет ли Apple добавить новый сенсор в камеру iPhone 17 Pro и Pro Max, релиз которых состоится уже этой осенью. Вероятно, новый датчик появится только в iPhone 18 Pro в 2026 году или в iPhone 19 в 2027 году, если тесты пройдут успешно.

Напомним, что вышедшие в сентябре 2024 года флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max имеет камеру с тремя объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей и лидаром.

До анонса серии iPhone 17 осталось меньше четырех месяцев. Если верить инсайдерам, что в новом поколении все смартфоны предложат экраны Pro Motion с частотой 120 Гц и обновленную фронтальную камеру 24 Мп. А на смену модели Plus придет тонкий iPhone Air.

По данным Wall Street Journal, Apple придется повысить цены на смартфоны iPhone 17 из-за торговой войны Дональда Трампа. Но публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

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