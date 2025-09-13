Самые тонкие iPhone и Samsung сравнили по основным параметрам: какой смартфон лучше

По дизайну и габаритам разница минимальная, но именно Samsung сумела сохранить баланс между минимальной толщиной и "начинкой".

В 2025 году два ведущих мировых производителя, Samsung и Apple, вступили в новую гонку – на создание сверхтонких смартфонов. Журналисты GSMArena сравнили Galaxy S25 Edge и недавно представленный iPhone Air, чтобы определить, какой из них лучше.

Габариты, дизайн и дисплей. На бумаге разница в толщине между Air и Galaxy кажется минимальной – 5,6 и 5,8 мм соответственно. Но визуально устройство Apple выглядит тоньше за счет округлых углов, хотя его камера сильнее выступает.

При этом S25 Edge, имея больший 6,7-дюймовый экран против 6,5-дюймового в iPhone Air, оказался немного легче: 163 против 165 грамма. Оба телефона имеют титановые рамки и почти наверняка будут одинаково эффективны с точки зрения устойчивости к царапинам.

По детализации устройство Samsung впереди, но Apple обеспечивает лучшую видимость на солнце.

Железо и начинка. По данным Apple, A19 Pro – самый быстрый в мире чипсет для смартфонов, но пока нет реальных тестов, чтобы доказать это. Galaxy работает на разогнанном флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen Elite, который сегодня является лучшим из лучших в экосистеме Android.

Оба смартфона имеют 12 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ флеш-памяти, но iPhone можно увеличить до 1 ТБ, в то время как Galaxy S25 Edge ограничен 512 ГБ.

Зато Galaxy получает дополнительное преимущество в виде испарительной камеры для рассеивания тепла, что довольно важно для тонкого гаджета. У iPhone такой технологии нет, и неясно, насколько сильно он будет греться при высокой нагрузке.

Камера. По этому параметру Galaxy S25 Edge является явным победителем. Он оснащен не только основной камерой на 200 МП с большим сенсором, но и сверхширокоугольным объективом на 12 МП. В iPhone Air установлена всего одна камера на 48 Мп, где Apple делает ставку на алгоритмы обработки.

А вот селфи-камера у iPhone лучше, на 18 Мп против 12 Мп у Samsung. Кроме того, она поддерживает функцию Center Stage, позволяющая делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон.

Автономность. По части автономности разрыв еще заметнее. Galaxy S25 Edge оснащен батареей 3900 мАч, тогда как у iPhone Air – лишь около 3000 мАч. Apple, однако, предлагает немного более высокую скорость беспроводной зарядки 20 Вт по сравнению с 15 Вт у Samsung.

Вердикт. Завершая сравнение спецификаций, оба телефона поддерживают Wi-Fi 7 и UWB-соединение, хотя iPhone оснащен более новым UWB 2-го поколения, а также более поздним Bluetooth 6.0 против 5.4 на Galaxy. Однако Самсунг имеет стереодинамики и слот для SIM, чего тонкий смартфон Apple лишен.

И последнее, но не менее важное – цена. Galaxy S25 Edge в настоящее время продается за 840 долларов/725 евро, в то время как iPhone Air оценили в 1000 долларов/1200 евро. Это существенная разница, которая склоняет ситуацию в пользу "Гэлакси".

Ранее УНИАН уже рассказывал, что Galaxy S25 Edge продается плохо – гораздо хуже, чем прогнозировал производитель. Смартфон является неразумным выбором для большинства пользователей, но может понравиться любителям эстетики и премиального дизайна.

