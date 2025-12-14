Современные авто постоянно потребляют небольшое количество энергии даже при выключенном двигателе. Особенно это заметно на батареях старше трех лет.

Если вы планируете оставить автомобиль на неделю или больше – например, уезжаете в отпуск, возникает вопрос: нужно ли отключать аккумулятор, чтобы он не "сел" за время вашего отсутствия.

По данным авторитетного автоиздания Jalopnik, ответ зависит от нескольких факторов. В первую очередь от состояния батарейки и длительности стоянки автомобиля.

Сколько дней можно не заводить машину, чтобы не сел аккумулятор

В среднем автомобильный аккумулятор способен сохранять заряд от двух до четырех недель, хотя ключевую роль играет его "возраст" и общее состояние. Аккумуляторы старше трех лет могут разряжаться гораздо быстрее, особенно в современных машинах, где даже при выключенном двигателе электроника продолжает потреблять энергию. Часы, ЭБУ и видеорегистратор потребляют небольшое количество энергии даже при выключенном автомобиле.

Поэтому если вы отсутствуете больше 4–6 недель, рекомендуется либо отключить аккумулятор, либо подключить его к трихл-зарядному устройству (trickle charger), чтобы точно знать, что у него будет запас энергии, когда вы вернетесь.

Некоторые автопроизводители рекомендуют отключать аккумулятор уже после шести недель простоя вне зависимости от типа силовой установки – бензиновой, дизельной или гибридной. При этом в гибридных автомобилях речь идет исключительно об отключении 12-вольтового аккумулятора, а не высоковольтной системы

Также важно учитывать условия хранения: высокая температура или сильный холод только ускоряют разряд, поэтому машину лучше оставлять в сухом и прохладном месте, предварительно убедившись, что все осветительные приборы и аксессуары выключены.

Есть ли какие-то минусы в отключении аккумулятора

Отключение аккумулятора помогает сохранить заряд на момент возвращения из отпуска, а также может продлить ее общий срок службы. Но есть и некоторые недостатки временного отсоединения аккумулятора от вашего автомобиля.

В частности, снятие и повторное подключение аккумулятора может быть сложной и потенциально опасной процедурой для людей без опыта.

Кроме того. переподключение батареи, скорее всего, сбросит радио, GPS и другие настройки, а охранные функции и бесключевой доступ могут временно не работать. В таком случае для открытия автомобиля может понадобиться обычный ключ, что особенно неудобно, если машина оставлена на улице.

В качестве альтернативы водители могут попросить знакомых или соседей раз в неделю запускать двигатель, чтобы поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии.

