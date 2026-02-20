20 февраля - важный день для нашей страны, посвященный героям Евромайдана.

Двадцатое число февраля является очень важным для нашей страны, поскольку посвящается героям, отдавшим жизни за мирное демократическое будущее. Вот почему каждому человеку нужно знать, какой отмечается праздник сегодня в Украине. Также у этой даты есть немало интересных обычаев, что упоминаются в народных верованиях.

Какой сегодня праздник в мире

Каждая страна ООН 20 февраля отмечает День социальный справедливости, направленный на достижение равенства всех слоев населения. Цель этого мероприятия - искоренить дискриминацию и бедность, добиться равных жизненных возможностей для жителей планеты.

Также наступают такие международные праздники сегодня - День курения трубки, День людей, которые победили алкоголизм, День толстовки с капюшоном, День кинооператора.

Какой сегодня праздник в Украине

20 февраля ежегодно проводится День Героев Небесной Сотни. Это памятная дата в честь активистов Евромайдана, убитых силовиками за свою гражданскую позицию. Более ста человек умерли за то, что отстаивали демократический европейский путь для Украины.

В эту дату проводятся скорбные акции, выставки, церковные панихиды и возложения цветов к памятникам Небесной Сотне. Каждый украинец должен помнить о 107 людях, отдавших жизни за наше свободное будущее. Праздник 20 февраля установлен именно в память об их бессмертном подвиге.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православная церковь вспоминает христианского епископа Льва Катанского, а также князя Ярослава Мудрого, при котором Киевская Русь достигла духовного процветания. А по старому календарю сегодня праздник преподобного Луки Елладского.

Какой сегодня праздник в народе

Древние люди сложили приметы о сегодняшней дате, наблюдая за погодой:

если вечером покраснели тучи, то лето будет ветреным;

высокие белые облака предвещают потепление;

если трескается лед на реках, будет ранняя весна;

мокрый снег значит, что весной разольются реки.

20 февраля наши предки занимались зимними забавами - катались на санках и играли в снежки. Хозяйки пекли в печи круглые калачи, символизирующие солнце. Таким образом надеялись ускорить наступление весны.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Ярославу Мудрому о мире в Украине, победе в войне, о единстве и решении конфликтов между соотечественниками.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом 20 февраля матерная ругань, употребление спиртного, лень и безделье. Также не стоит в праздник сегодня давать обещания и строить планы, поскольку выполнить задуманное будет очень непросто.

