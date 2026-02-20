Двадцатое число февраля является очень важным для нашей страны, поскольку посвящается героям, отдавшим жизни за мирное демократическое будущее. Вот почему каждому человеку нужно знать, какой отмечается праздник сегодня в Украине. Также у этой даты есть немало интересных обычаев, что упоминаются в народных верованиях.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Каждая страна ООН 20 февраля отмечает День социальный справедливости, направленный на достижение равенства всех слоев населения. Цель этого мероприятия - искоренить дискриминацию и бедность, добиться равных жизненных возможностей для жителей планеты.
Также наступают такие международные праздники сегодня - День курения трубки, День людей, которые победили алкоголизм, День толстовки с капюшоном, День кинооператора.
Какой сегодня праздник в Украине
20 февраля ежегодно проводится День Героев Небесной Сотни. Это памятная дата в честь активистов Евромайдана, убитых силовиками за свою гражданскую позицию. Более ста человек умерли за то, что отстаивали демократический европейский путь для Украины.
В эту дату проводятся скорбные акции, выставки, церковные панихиды и возложения цветов к памятникам Небесной Сотне. Каждый украинец должен помнить о 107 людях, отдавших жизни за наше свободное будущее. Праздник 20 февраля установлен именно в память об их бессмертном подвиге.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю православная церковь вспоминает христианского епископа Льва Катанского, а также князя Ярослава Мудрого, при котором Киевская Русь достигла духовного процветания. А по старому календарю сегодня праздник преподобного Луки Елладского.
Какой сегодня праздник в народе
Древние люди сложили приметы о сегодняшней дате, наблюдая за погодой:
- если вечером покраснели тучи, то лето будет ветреным;
- высокие белые облака предвещают потепление;
- если трескается лед на реках, будет ранняя весна;
- мокрый снег значит, что весной разольются реки.
20 февраля наши предки занимались зимними забавами - катались на санках и играли в снежки. Хозяйки пекли в печи круглые калачи, символизирующие солнце. Таким образом надеялись ускорить наступление весны.
Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Ярославу Мудрому о мире в Украине, победе в войне, о единстве и решении конфликтов между соотечественниками.
Что нельзя делать сегодня
Под запретом 20 февраля матерная ругань, употребление спиртного, лень и безделье. Также не стоит в праздник сегодня давать обещания и строить планы, поскольку выполнить задуманное будет очень непросто.