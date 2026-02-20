Котел или теплонасос: ученые назвали самую выгодную систему отопления дома

Речь идет об индивидуальных системах отопления частных домов.

Этой зимой многие украинцы убедились в том, что автономные системы отопления имеют свои преимущества, когда враг целенаправленно пытается устроить коммунальный апокалипсис в городах. Однако какие именно системы автономного отопления стоит выбрать из доступных на рынке?

Немецкие ученые решили проверить это. Проведя анализ экономической эффективности 13 различных систем отопления для типичного двухэтажного жилого дома в Германии, они назвали очевидного лидера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Building Engineering.

Исследователи анализировали современные сертифицированные системы отопления - различные типы топливных котлов и тепловых насосов. При этом они не учитывали классическую дровяную печь (буржуйку, грубку или традиционную кирпичную печь) как отдельный вариант.

Экономический анализ базировался на расчетах общих затрат в течение жизненного цикла систем, учитывая как первоначальные инвестиции на приобретение и монтаж отопительной системы, так и затраты на топливо/электроэнергию и текущее техническое обслуживание.

Согласно выводам, тепловой насос с воздушным источником оказался лидером по экономическим показателям. Он обеспечивает самые низкие общие расходы благодаря эффективному использованию электроэнергии и относительно низкой цене установки. В то же время пеллетный котел с солнечной термической поддержкой и тепловой насос с ледовым накопителем являются самыми дорогими – из-за сложности конструкции, более дорогих материалов и более высоких эксплуатационных расходов.

Тепловой насос с воздушным источником: что нужно знать

Тепловой насос с воздушным источником – это устройство, которое, в отличие от топливного котла или электрического радиатора, не производит тепло самостоятельно, а переносит его из внешнего воздуха внутрь дома. Он работает по принципу холодильника или кондиционера, только в обратном направлении.

Холодильник "высасывает" тепловую энергию из воздуха в своей внутренней камере, где хранятся продукты, и "выбрасывает" ее в комнатный воздух. Тепловой насос делает точно так же: "высасывает" тепловую энергию из уличного воздуха, а затем выбрасывает ее в помещение через батареи или прямо в комнатный воздух. Только мощность теплонасоса, разумеется, значительно больше, чем у холодильника.

Современные модели теплонасосов эффективно функционируют при температурах уличного воздуха до -15…-25 °C. Некоторые модели воздушных теплонасосов могут работать летом в обратном направлении, как кондиционер.

Другие интересные исследования ученых

Как писал УНИАН, ученые работают над новыми технологиями фотоэлементов, которые могут существенно изменить современные солнечные панели: вместо классических твердых модулей они разработали тонкие прозрачные или гибкие фотоэффективные материалы, которые можно использовать как окна или клеить на поверхности зданий.

Эти новые элементы имеют потенциал стать более универсальными и интегрированными в застройку, увеличивая общую площадь сбора солнечной энергии и снижая затраты на монтаж и материалы по сравнению с традиционными панелями. Таким образом, классические солнечные панели могут "стать прошлым" в некоторых применениях, если разработки будут успешно масштабированы и коммерциализированы.

