Рассказываем, можно ли класть батарейки в морозилку.

Представьте: вы открываете морозилку, а там рядом с мясом или овощами лежат батарейки. Звучит странно, не так ли? Но для поколения, заставшего существование СССР, это была довольно обычная картина. УНИАН расскажет, зачем люди кладут батарейки в морозильную камеру, и работает ли этот "дедовский метод" в наше время.

Зачем батарейки кладут в холодильник или морозилку

Казалось бы, что будет, если батарейку положить в морозилку?! Как известно, внутри каждой из них происходят определенные химические реакции. Бытовало мнение, что холод помогает их замедлить, тем самым продлив срок службы аккумуляторов.

Для солевых батареек это действительно имело смысл – правда, лишь в том случае, когда их по какой-то причине надо было хранить годами.

Некоторые же верили, что холод поможет реанимировать почти севшие батарейки, и клали их в морозилку на 15-20 минут. Кратковременный эффект от такой тактики все же был – в силу изменения плотности электролита и внутреннего сопротивления. К примеру, пульт мог бы проработать еще пару часов.

Можно ли класть батарейки в холодильник – актуален ли метод сейчас

Современные источники питания довольно сильно отличаются от тех, которыми люди пользовались 30-40 лет назад. Хотя солевые батарейки продаются и сейчас, они быстро разряжаются, подвержены протечкам. Такие средства подойдут для пульта или часов, но заменить их придется довольно скоро.

Лучшей альтернативой будут алкалиновые (щелочные) и литиевые батарейки.

Стоит отметить, что щелочные батарейки теряют всего 2-3% заряда в год, если хранятся при комнатной температуре. Так что держать их в холоде попросту незачем.

А вот литий-ионные аккумуляторы вообще плохо переносят холод. Мороз снижает их емкость и влияет на химический состав источника питания.

Если вы все же решили хранить стратегический запас солевых (!) батареек в холодильнике (к примеру, в доме очень жарко), убедитесь, что они находятся в герметичном зип-пакете. Перед использованием их нужно оставить нагреться до комнатной температуры минимум на сутки. Помните, что конденсат может привести не только к коррозии контактов, но и неисправности устройства.

Теперь вы знаете, можно ли класть батарейки в морозильник, и на что стоит обращать внимание.

Не забывайте, что использованные источники питания категорически нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро. Для того чтобы загрязнить тяжелыми металлами сотни литров воды, достаточно лишь одной пальчиковой батарейки.

В Украине есть много пунктов приема батареек, исчерпавших свой ресурс. Вы можете найти их, к примеру, на популярных заправках или в супермаркетах.

