США прекратили помощь Украине: Axios раскрыл справилась ли Европа

За прошлый год помощь США Украине прекратилась, к тому же Трамп вынудил Европу покупать у него оружие, чтобы вооружить ВСУ.

Через 4 года после вторжения России в Украину страны Европы незаметно заменила США в качестве двигателя выживания страны.

Как пишет Axios, президент США Дональд Трамп и его союзники давно настаивали на том, что именно Европа, а не Вашингтон, должна нести расходы на крупнейшую со времен Второй мировой войну на своем континенте.

Со ссылкой на данные Кильского института по отслеживанию поддержки Украины издание сообщило, что в 2025 году европейские страны откликнулись на этот призыв, увеличив военную помощь на 67% и финансовую и гуманитарную поддержку на 59%.

При этом за прошлый год помощь США прекратилась - Трамп вынудил союзников по НАТО покупать американское оружие и самостоятельно финансировать оборону Украины.

Журналисты отметили, что высокопоставленные европейские чиновники утверждают, что эта новая динамика дает им право на место за столом переговоров, где американские переговорщики уже несколько месяцев оказывали давление на Украину с целью прекращения войны.

"Мы тратим реальные деньги, в то время как США фактически зарабатывают деньги на этой войне. Это дает нам право голоса в договоренностях и результатах", - заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский.

Издание отметило, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц придерживался аналогичной точки зрения, заявив, что ЕС и его страна в частности более года являются важнейшими военными спонсорами Украины.

Действительно, согласно оценкам Центра стратегических и международных исследований, по итогам 2025 года европейская поддержка превзошла американскую. Кроме того войска РФ понесли примерно 415 тыс. потерь.

"Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и издержки. Если Москва наконец согласится на мир, это будет отчасти благодаря этому", - сказал Мерц.

Однако, как указали журналисты, несмотря на все это реальность такова, что американская разведка, обеспечение соблюдения санкций и продажа оружия по-прежнему играют незаменимую роль в обороне Украины.

"А Белый дом проявляет мало интереса к тому, чтобы сделать Европу формальным партнером по переговорам, рассматривая ее воинственно настроенных лидеров как помеху и препятствие для скорого мира", - написало издание.

Журналисты добавили, что представители администрации Трампа даже обвинили Европу в затягивании войны, поскольку она якобы призывает Киев добиваться "лучшей" сделки, при этом продолжая закупать российские энергоносители.

Журналисты отметили, что в целом первым потрясением для европейской безопасности в этом десятилетии стало вторжение РФ в Украину. Вторым – возвращение Трампа в Белый дом.

"Как ясно показывает ситуация с Украиной, Европа переживает глубокий сдвиг в распределении сил и ответственности", - подчеркнуло издание.

Переговоры по Украине

Недавно в Женеве прошли двухдневные переговоры об окончании войны в Украине, но закончились они безрезультатно. При этом в Белом доме их посчитали весьма удачными.

На днях Мерц заявил, что считает, что шансов на быстрое завершение войны путем переговоров мало. По его мнению, РФ прекратт войну "только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы".

