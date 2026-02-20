Диетологи посоветовали 9 вариантов завтраков, которые будут полезны для сердца

Эксперты советуют, что для здоровья сердца в рационе должны присутствовать углеводы, белки и жиры.

Завтрак – это прекрасная возможность включить в рацион полезные для сердца продукты, такие как цельнозерновые, яйца, фрукты, овощи, орехи и т. д., пишет Verywell health.

Издание отмечает, что стоит стараться включать в рацион полезные для сердца углеводы, белки и жиры, чтобы обеспечить организм разнообразными питательными веществами и дольше чувствовать сытость и энергичность.

Поэтому издание привело 9 различных вариантов таких завтраков:

1. Овсянка и другие каши

Это могут быть мюсли, овсянка быстрого приготовления или овсянка, которую следует замочить на ночь с добавлением фруктов, семян чиа и небольшого количества меда.

Также такую кашу можно дополнить вкусными ингредиентами, которые будут полезны для сердца, а именно:

Фрукты;

Орехи;

Семена.

Исследование, опубликованное на сайте Nutrients, свидетельствует, что овес и овсянка могут способствовать снижению уровня "плохого" холестерина благодаря содержанию бета-глюкана. Бета-глюкан – это вид клетчатки, который оказывает полезное влияние на уровень холестерина.

2. Роллы и сэндвичи

Цельнозерновые тортильи, питы и английские маффины могут стать основой для множества различных комбинаций роллов, буррито и сэндвичей.

К ним следует добавить яйца или яичные белки, овощи, а именно, помидоры или болгарский перец, которые могут добавить клетчатку, антиоксиданты и минералы. Отмечается, что это может быть авокадо, которое обеспечивает здоровые жиры. Рекомендуется добавлять бекон из индейки, который является более постным источником белка, чем переработанные мясные продукты, такие как обычный бекон или колбаса.

3. Блюда из яиц

Издание поделилось, что это может быть фриттата, яйца-пашот, яичница и омлет. Эти блюда можно дополнять:

Овощами: грибами, луком, помидорами, перцем, шпинатом, спаржей и т. д.;

Лосось, который содержит омега-3 жирные кислоты, снижающие уровень холестерина;

Сыром с низким содержанием жира;

Цельнозерновой хлеб, который, как показало исследование, доступное на Science Direct, способствует снижению уровня холестерина.

4. Маффины

Если вы решили приготовить дома маффины из более здоровых ингредиентов, то стоит добавить фрукты, в частности, бананы или чернику, овощи, орехи или цельнозерновые продукты.

5. Йогурт и творог

Как и овсянка и каша, йогурт и творог являются отличной основой для начинок. Попробуйте начать с высокобелкового йогурта или творога с низким содержанием сахара и добавьте следующие продукты, которые рекомендует употреблять Британская кардиологическая фундация:

Орехи;

Ягоды или свежие фрукты;

Цельнозерновые хлопья;

Мюсли;

Молотые семена льна;

Семена подсолнечника, тыквы или другие виды;

Небольшое количество темного шоколада с высоким содержанием какао.

6. Блины

В цельнозерновые блины или крепы можно добавлять полезные для сердца продукты, такие как свежие фрукты.

Более того, в тесто Johns Hopkins Medicine рекомендует добавлять питательные продукты, например, тертый кабачок.

7. Тост с начинкой

Тосты не обязательно должны быть скучными. Разнообразьте цельнозерновые тосты или поджаренные цельнозерновые английские маффины такими начинками:

Авокадо;

Копченый лосось;

Яйцо;

Масло из ореха бао, семечки и ломтики яблока;

Нежирный сыр.

В статье отмечается, что стоит попробовать сочетать ингредиенты, чтобы приготовить тосты, содержащие сложные углеводы, нежирные белки, фрукты или овощи и полезные жиры.

8. Смузи или свежие фрукты

Сами по себе фрукты не всегда сытные и могут содержать большое количество природного сахара. Клетчатка, содержащаяся в целых фруктах, помогает противодействовать этому, но смешивание фруктов, например в смузи, может уменьшить содержание клетчатки.

Готовьте смузи из свежих или замороженных фруктов и/или овощей и добавляйте белки, такие как греческий йогурт, клетчатку, например молотые льняные семена, и полезные жиры, например мелко измельченные орехи.

9. Колбасные изделия

Колбасные изделия предназначены не только для перекуса и развлечения, с правильными ингредиентами вы можете приготовить легкий и питательный завтрак.

Стоит попробовать добавить:

Ягоды или нарезанные фрукты;

Нарезанные овощи, например, помидоры;

Нарезанный кубиками нежирный сыр;

Нежирный белок, например приправленные полоски куриной грудки;

Цельнозерновые крекеры;

Орехи: грецкие или миндаль.

Другие полезные советы по здоровому питанию

