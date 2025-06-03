Apple и Samsung продолжают доминировать на европейском рынке смартфонов, оставляя китайских конкурентов позади.

Исследовательская группа Counterpoint Research опубликовала результаты первого квартала 2025 года на европейском рынке смартфонов. Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов. Следом за ним расположились iPhone 16 Pro Max и обычный iPhone 16.

Помимо смартфонов Apple, в топе расположились устройства Samsung, среди которых флагманские Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S24, а также популярные доступные модели Galaxy A55 5G и Galaxy A16 5G.

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Особое внимание в Counterpoint Research уделили модели iPhone 16e. Этот "бюджетный" Айфон, поступивший в продажу в феврале, сразу же вошел в топ-10 по европейским продажам. По мнению аналитиков, потенциал роста этой новинки был бы еще выше, если бы не ее цена в €599.

Еще один iPhone в топе – iPhone 15, который занял 10 место по продажам в Q1 2025. Таким образом, Apple и Samsung продолжают доминировать на европейском рынке смартфонов, оставляя китайских конкурентов позади.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 17 будет представлена в сентябре – секретов больше не осталось. Тогда же выйдет iOS 19, которая станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

На 2025 год у Samsung запланировано еще много новинок. Летом анонсируют новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold и Flip. Также впервые в серии появится бюджетная модель. В этом году Samsung, по слухам, также выпустит первый складной смартфон с тройным экраном.

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