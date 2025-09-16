Honor выпустила один из лучших смартфонов в бюджетном сегменте (фото)

При цене от $140 аппарат предлагает оптимальное железо, плавный экран и один из самых больших аккумуляторов в сегменте.

Бренд Honor представил один из лучших смартфонов за последнее время. Речь о Honor Play10T – у этой модели есть почти все, чтобы считаться "середнячком", но стоит она как бюджетный аппарат.

При цене от 140 долларов (~5800 грн), телефон предлагает мощный, но энергоэффективный процессор, один из самых больших аккумуляторов в сегменте, 8 Гб ОЗУ в базе и шустрый дисплей, пишет ITHome.

Характеристики Honor Play10T:

Экран: 6,77 дюйма, IPS, разрешение 2412 х 1080 пикселей, 120 Гц, яркость 700 нит, система защиты глаз;

6,77 дюйма, IPS, разрешение 2412 х 1080 пикселей, 120 Гц, яркость 700 нит, система защиты глаз; Процессор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, набирает в AnTuTu около 500 тысяч баллов;

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, набирает в AnTuTu около 500 тысяч баллов; Память: 8/12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ

8/12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ Аккумулятор: 7000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, поддерживает реверсивную зарядку;

7000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, поддерживает реверсивную зарядку; Камеры : 50 Мп основная с диафрагмой f/1.88 и OIS + 5 Мп фронталка, f/2.0.

Видео дня

Также смартфон получил защиту IP65, стереодинамики и NFC-модуль. Устойчивость к падениям отмечена сертификатом Swiss SGS Gold Label. Несмотря на массивную батарею, толщина телефона составляет меньше 8,2 мм, а масса – всего 207 г.

Смартфон уже вышел в Китае и предлагается в трех конфигурациях: 8/128 ГБ – $140, 8/256 ГБ – $165, 12/256 ГБ – $195. Будет ли он продаваться на глобальном рынке, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее в этом году Honor выпустила недорогой телефон с рекордной на рынке потребительских устройств батареей 8300 мАч. Также новинка поддерживает зарядку 80 Вт. То есть телефон не только долго работает, но быстро заряжается.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Вас также могут заинтересовать новости: