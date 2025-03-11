А еще планшет, похоже, обзаведется 18,8-дюймовым дисплеем без складок.

Apple разработала прототип складного iPad Pro с Face ID, размещенным под экраном, чего еще не было ни в одном продукте купертиновцев. Об этом сообщает известный китайский инсайдер Digital Chat Station.

Инсайдер также пишет, что инженерный прототип оснащен гибким экраном с диагональю 18,8 дюйма. Возможно, под дисплей переместят не весь комплекс сенсоров, включая ИК-камеру и ИК-проектор, а только сам проектор. Для этого может применяться металинза.

Отмечается, что речь идет именно о складном iPad Pro, а не складном iPhone, который ожидается в 2026 году. Схожий подход Apple ранее хотела применить для уменьшения Dynamic Island на своих смартфонах: сначала переместить под экран проектор, а спустя пару лет – и камеру. Изначально этот апгрейд планировался к iPhone 17, но теперь, похоже, отложен до лучших времен.

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О складном iPad Pro пока известно немного. Источник говорит, что Apple еще не решила как назвать устройство с гибким экраном – iPad Pro или MacBook Pro. Все может зависеть от ОС, которую предпочтет кампания. Некоторые инсайдеры считают что ждать релиза складного устройства с 18,8‑дюймовым экраном стоит не раньше 2028 года.

Марк Гурман из Bloomberg описывал девайс как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом". При этом прототипы устройства имеют "почти невидимую складку", но стоит задача убрать ее абсолютно.

В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. И там будет что-то даже покруче iPhone.

Слухи за полгода до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном с тремя камерами на 48 Мп. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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