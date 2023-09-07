Описывая это как "Улучшенную конфиденциальность рекламы", Google называет функцию "заменой файлов cookie".

В Google постепенно внедряют новую технологию для таргетированной рекламы в своем браузере Chrome. Теперь, если увидите интересующую вас рекламу на сторонних ресурсах, не удивляйтесь.

По сути, это замена файлам "cookie", пишут СМИ. Однако вместо того, чтобы запрашивать данные о пользователях друг у друга, сторонние сайты теперь могут напрямую обратиться к Google, а компания пришлет им "профиль предпочтений пользователя".

Это нововведение начало распространять с релизом Chrome 115 в июле, и к сентябрю оно появилось уже у многих пользователей. Если вы пропустили уведомление о новой политике, то, новая опция, скорее всего, останется включенной.

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Если вы не хотите, чтобы Google отправляла вашу историю браузера третьим лицам, таргетированную рекламу по темам можно отключить. Для этого:

Запустите Chrome с ПК и перейдите в "Настройки";

Найдите раздел "Конфиденциальность и безопасность";

Здесь нас интересуют пункты "Темы рекламы"и "Реклама, предлагаемая сайтами" – переведите переключатель в неактивное приложение.

А если вам нравится идея таргетированной рекламы, но вы не желаете видеть рекламные предложения по определенным темам, вы можете либо отключить их, либо добавить в раздел "Заблокированные".

Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти "фишки" добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

А если вы пропустили, недавно Opera обновила свой классический браузер, внедрив туда чат-бот ChatGPT и "умные" вкладки. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

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