В Google постепенно внедряют новую технологию для таргетированной рекламы в своем браузере Chrome. Теперь, если увидите интересующую вас рекламу на сторонних ресурсах, не удивляйтесь.
По сути, это замена файлам "cookie", пишут СМИ. Однако вместо того, чтобы запрашивать данные о пользователях друг у друга, сторонние сайты теперь могут напрямую обратиться к Google, а компания пришлет им "профиль предпочтений пользователя".
Это нововведение начало распространять с релизом Chrome 115 в июле, и к сентябрю оно появилось уже у многих пользователей. Если вы пропустили уведомление о новой политике, то, новая опция, скорее всего, останется включенной.
Если вы не хотите, чтобы Google отправляла вашу историю браузера третьим лицам, таргетированную рекламу по темам можно отключить. Для этого:
- Запустите Chrome с ПК и перейдите в "Настройки";
- Найдите раздел "Конфиденциальность и безопасность";
- Здесь нас интересуют пункты "Темы рекламы"и "Реклама, предлагаемая сайтами" – переведите переключатель в неактивное приложение.
А если вам нравится идея таргетированной рекламы, но вы не желаете видеть рекламные предложения по определенным темам, вы можете либо отключить их, либо добавить в раздел "Заблокированные".
Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти "фишки" добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.
А если вы пропустили, недавно Opera обновила свой классический браузер, внедрив туда чат-бот ChatGPT и "умные" вкладки. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.