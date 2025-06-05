Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди.

Служба безопасности Украины предупреждает о новой тактике спецслужб Российской Федерации при попытках вербовки украинцев. Как говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, враг пытается вербовать не только подростков, но и пожилых людей.

В частности, в последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского государства".

"Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на враждебные провокации.

"Также тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров", - утверждается в сообщении.

После этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". По данным СБУ, чтобы "решить этот вопрос", эти неизвестные лица требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и тому подобное.

"Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди.

В СБУ обращают внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач".

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, надо обращаться к официальному чат-боту Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщать о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482.

Российские шпионы в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия пытается использовать украинцев для осуществления диверсий в странах Запада.

Также заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказывал, что всех, кто возвращается из российского плена, проверяют на предмет возможного сотрудничества со спецслужбами РФ.

Он отметил, что "диверсантов в чистом понимании" среди бывших пленных обнаружено не было ни разу, но с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы.

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