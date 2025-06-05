Защита этих самолетов шинами от автомобилей не имеет никакого смысла, считает Павел Нарожный.

Единственный вариант для России защитить свою авиацию от украинских дронов - это построить для каждого самолета ангар. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV".

"Но вопрос построения этих ангаров. Эти самолеты огромные. Десятки штук на аэродроме находится. И это сделать практически нереально. Они даже не могут это сделать полноценно для тактической авиации. На том же "Миллерово", где они обычно просто самолеты поднимают в воздух. А скрыть в ангарах они их не могут", - сказал Нарожный.

Он также упомянул о попытке России защитить свою авиацию шинами от автомобилей. По его словам, такой подход не спасет самолеты РФ от украинских дронов.

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"Даже дрон с кумулятивным боеприпасом. Есть небольшая вероятность, что оно может в сторону отбить. Но это маловероятно. Это если с большого расстояния, то возможно он как-то защитит. От обломков, которыми обычно начинены такие дроны, оно не защитит. В любом случае это надо всю площадь закрывать. Но обломок пробьет эту шину и дальше оно пойдет в самолет. Поэтому это какая-то глупая идея местного офицера. Который придумал, что этим надо заниматься", - добавил Нарожный.

Российская авиация: важные новости

Накануне журналисты Reuters подсчитали и обнаружили, что Украина поразила меньше российских самолетов, чем сообщалось. В частности, в результате операции "Паутина" было атаковано около 20 самолетов РФ. Из них примерно половина была уничтожена. По официальной версии, Силы обороны Украины поразили 41 самолет врага.

В то же время стало известно, что оккупанты маскируют серьезные потери после операции "Паутина". По информации источника УНИАН, россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.

Кроме того, OSINT-аналитики фиксируют случаи, когда на одном из пораженных аэродромов на снимках за 2 июня виден обгоревший самолет Ту-95. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый Ту-95.

Тем временем Sky News пишет, что Путин пытается изображать из себя жертву перед Трампом после атаки Украины на российские аэродромы. По мнению журналистов, таким образом Путин пытается вернуть себе расположение Вашингтона.

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