Россия пытается всячески скрыть последствия атаки по мосту, считает Павел Нарожный.

Взрыв возле Крымского моста, который организовали СБУ, не уничтожил опору, но повредил ее. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV".

"Опора, возле которой взорвалась тонна тротила, оголена. Арматура стерлась в соленую воду и это вопрос времени, когда вода сделает так, что арматура начнет ржаветь и распадаться. Это не один день, но эта опора уже аварийная. И вопрос времени, когда она рухнет", - высказал мнение Нарожный.

Он добавил, что сейчас российская пропагандистская машина пытается сделать все, чтобы преуменьшить потери Москвы от этого удара.

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"Они даже задействовали своего спикера по имени Дональд Трамп. Который опубликовал результаты переговоров с Путиным. И Путин анонсировал какой-то ответный удар через Трампа. Трамп сначала опубликовал свой пост, потом удалил, потом снова обновил. Это все выглядит очень комично, как паника, когда они бегают из одного угла в другой. И не знают, что делать, как это дело скрывать", - добавил Нарожный.

Атака по Крымскому мосту: что известно

3 июня СБУ в третий раз с начала полномасштабной войны атаковали Крымский мост. Отмечается, что была взорвана опора моста под водой и тапер мост в аварийном состоянии.

По данным Defense Express, для подрыва моста Украина могла использовать несколько типов дронов. Среди них публично продемонстрированный дрон "Толока" и подводник беспилотник "Маричка".

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