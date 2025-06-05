Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 июня, вырос на 3 копейки и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 47,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 5 июня, также остался неизменным - 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 5 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Официальный курс евро сегодня установлен на уровне 47,20 грн за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 23 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. В то же время курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,60 грн/евро, а курс продажи единой европейской валюты - 47,41 грн/евро.

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