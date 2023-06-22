Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

Opera выпустила публичную версию обновленного браузера Opera One с автоматической группировкой вкладок и интегрированным чат-ботом ChatGPT. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

Одна из главных фишек – "Острова вкладок" (Tab Islands). Она собирает все вкладки по папкам в зависимости от контекста, помогая не запутаться в них и сэкономить место на мониторе.

Например, браузер автоматически сформирует "островки" из вкладок с ресторанами, поиском отелей и маршрутов или разными документами в Google Docs. То же самое произойдет и с кучей вкладок Google или YouTube.

Также в обновленном браузере есть боковая панель, в которую интегрированы различные сервисы для быстрого доступа, в том числе ИИ Astra. Он работает на базе ChatGPT и сразу выдает ответы на запросы на естественном языке. Самому переходить по ссылкам и собирать нужную информацию с разных сайтов больше не придется.

Также известно, что Opera One использует новую многопоточную архитектуру для более быстрой и плавной работы. По словам разработчиков, такой подход позволит им чаще добавлять новые функции.

Скачать браузер Opera One можно для Windows, macOS и Linux на официальном сайте. Уже в этом году он заменит обычную версию Opera для ПК.

Ранее УНИАН уже сообщал, что главный конкурент ChatGPT, чат-бот Bing, стал доступен на любых браузерах – нейросеть обрабатывает запросы до 1000 символов и поддерживает 100 языков. Ранее он был доступен исключительно в браузере Edge.

Также мы делились рейтингом самых популярных браузеров в Украине в 2023 году. Самым популярным стабильно остается Google Chrome, который, судя по всему, еще очень долго никто не сможет сместить с первой строчки рейтинга.

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