Украинские защитники не дали российским захватчикам привести к гибели гражданских жителей.

Российские оккупанты пытались из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" нанести удар по Киеву, но Силы обороны не дали им этого сделать. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения российского подразделения ракетных войск.

"Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", - отмечается в сообщении.

В то же время, благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены.

"Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения", - говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются.

Как подчеркивают в Генштабе, эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на середину мая 2025 года РФ обладала запасами баллистических ракет "Искандер-М" - почти 600 единиц и крылатых ракет "Искандер-К" - почти 300 единиц. Также разведчики ответили, способна ли Россия продолжать интенсивные ракетные удары по Украине.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 5 июня сбросили на Херсон четыре авиабомбы. В результате атаки ранения получили несколько гражданских, повреждены жилые дома, разрушениям подверглось здание военной администрации. Сейчас на месте обстрела развернут оперативный штаб Херсонской ОГА.

По предварительным данным, пострадали двое мужчин, которым 74 и 68 лет. Также благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек.

Кроме того, сообщалось, что в Прилуках, что на Черниговщине, российский дрон убил семью спасателя, пока тот ликвидировал последствия атак России. Вражеский "шахед" попал в дом начальника местной пожарной части.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага...", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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