После российского плена девушка приняла решение вернуться на фронт.

Украинская военная и парамедик Екатерина Полищук после освобождения из российского плена вернулась на фронт и сменила свой позывной "Пташка". Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я не освещаю свою военную профессию с целью безопасности, как и свой новый позывной… Понимаете, позывной дается для того, чтобы деперсонализировать человека… А тут, извините, если я скажу в рацию, что я Катерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка". Потому, естественно, у меня другой позывной", - заявила военная.

При этом она не стала его называть. Отвечая на вопрос, секрет ли это, Полищук сказала:

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"Конечно, это по вопросам безопасности".

Девушка также рассказала, что вернулась на фронт добровольцем в обычный пехотный батальон, где сначала активно занималась его обеспечением, а потом сосредоточилась на сфере дронов.

По ее словам, Силы обороны не платят ей зарплату:

"Это мой выбор и та сумма, которую я готова заплатить за то, чтобы иметь право голоса. Мне помогают побратимы. Когда я много работаю и делаю все, чтобы батальон жил, ребята стараются скинуться и заплатить какую-то сумму, чтобы я могла себя содержать".

Напомним, ранее Украинская военнослужащая Екатерина Полищук "Пташка" рассказала, как ей предлагали участие в шоу "Холостяк".

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