Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 47,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 5 июня, не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар, то есть 100 долларов в банке можно приобрести за 4180 гривень. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 47,80 гривни за евро, таким образом, 100 евро стоят 4780 гривень. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,60 грн/евро, а курс продажи - 47,41 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 5 июня, составляет 104 527 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 331 100 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 5 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,20 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

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