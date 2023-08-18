Эти "фишки" добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите свой Chrome.

Google Chrome – самый используемый браузер. По статистике, более 60% украинцев скроллят сайты именно с него. Несмотря на всю свою популярность, настольная версия хрома не очень оптимизирована, из-за чего многие удобные функции приходится включать через настройки.

Многие наверняка пропустили, но в одном из последних обновлений Google добавила две крутые настройки – первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки. Они доступны всем, но по умолчанию выключены. Поэтому скорее настраиваем.

Как ускорить работу Google Chrome

Прожорливость Chrome давно стала мемом. В активном режиме браузер потребляет слишком много оперативной памяти и это мешает его нормальному использованию. По этому показателю Хром даже уделывает Adobe Photoshop – еще одного пожирателя ОЗУ.

Видео дня

Во-первых, включаем режим экономии памяти. Он не будет давать программе "пожирать" много оперативной памяти. Когда эта функция включена, открытые, но неиспользуемые вкладки будут просто висеть в фоне. А при повторном переходе к такой вкладке страница перезагрузится.

Во-вторых, можно активировать режим энергосбережения – он актуален для ноутбуков. С ним Chrome будет ограничивать фоновую активность и замедлять анимацию и плавную прокрутку. Это положительно скажется на автономности устройства.

Чтобы перейти в настройки, нужно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера и выбрать раздел "Производительность". Далее включаем один или оба режима. Если этих пунктов у вас нет, то следует обновить программу.

Еще в Chrome с последним обновлением появилась биометрическая аутентификация. То есть, можно защитить свои данные с помощью отпечатка пальца, лица или другой формы биометрии.

Если вы пропустили, недавно Opera обновила свой классический браузер, внедрив туда ChatGPT и "умные" вкладки. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

Вас также могут заинтересовать новости: